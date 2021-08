Het vlaggenschip van het modemerk Ann Demeulemeester opent op donderdag twee september opnieuw na een volledige renovatie van de winkel. Deze heropening luidt een nieuw hoofstuk in voor het label.

Goed nieuws voor de Leopold de Waelplaats. Hoewel het Antwerpse Zuid nog even moet wachten op de heropening van het Museum voor Schone Kunsten, kunnen modefans hun hart alvast opnieuw ophalen in de winkel van Ann Demeulemeester.

De ontwerpster Ann Demeulemeester, een van de iconische Antwerpse Zes, stapte in 2013 uit haar merk en stopte met het ontwerpen van de collecties. Het merk kwam toen in handen van zakenvrouw Anne Chapelle. De creatieve leiding was sinds het vertrek van Demeulemeester de taak van de Franse ontwerper Sébastien Meunier, tot hij opstapte in 2020.

De Italiaanse modeondernemer Claudio Antonioli nam in de zomer van 2020 de leiding van het Belgische label over. Hoewel de collecties ook onder de nieuwe, Italiaanse eigenaar niet ontworpen worden door Ann Demeulemeester, werd er wel afgesproken dat ze de komende tien jaar aan boord blijft als adviseur. 'De vernieuwde flagshipstore in Antwerpen viert de wedergeboorte van het merk onder Claudio's vleugels', klinkt het bij Ann Demeulemeester.

Flagship Ann Demeulemeester © Victor Robyn

'Ik ben vereerd dat ik dit iconische vlaggenschip mag heropenen. Sinds het begin van dit project was het mijn missie om het ethos van het merk te behouden, waarvan de winkel een groot deel uitmaakt', aldus Antonioli. 'Antwerpen is een stad die me altijd heeft gefascineerd en ik ben verheugd om het epicentrum van het Ann Demeulemeester-universum te herlanceren.'

In de vernieuwde winkel kan de klant overigens binnenstappen in dit zogenaamde Demeulemeester-universum. Er is naast kleding immers ook plaats voor tafelgoed, lampen, meubilair en, in een later stadium, parfum van het modehuis. Het plan is om deze winkel als model te gebruiken voor nieuwe shops in Parijs en Milaan, die over twee of drie jaar de deuren zullen openen als alles naar wens verloopt.

Ann Demeulemeester © Victor Robyn

De renovatiewerken werden geleid door Patrick Robyn, echtgenoot en creatieve partner van Ann Demeulemeester. Het pand, gehuisvest in een voormalige zeevaartschool, is al sinds het einde van de jaren negentig gelinkt aan het merk. De winkel werd in 1999 door de ontwerpster en haar echtgenoot geopend. De naam vlaggenschip was, gezien de geschiedenis van het gebouw, dus nooit eerder zo geschikt voor een winkel als in dit geval.

'De vraag die we wilden beantwoorden was: "Wat verwachten we tegenwoordig van een winkel, als mode overal is en alles online gekocht kan worden?",' legt Patrick Robyn uit in het persbericht over de heropening. 'De taak was om ons te onderscheiden en terwijl ook trouw te blijven aan het DNA van het merk.' Robyn ontwierp alle meubels en armaturen op de twee verdiepingen. Het zwart-wit interieur kreeg dankzij de ingrepen van Robyn een serene sfeer. In de shop wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen vrouwen- en mannenmode.

Flagship Ann Demeulemeester © Victor Robyn

Goed nieuws voor de Leopold de Waelplaats. Hoewel het Antwerpse Zuid nog even moet wachten op de heropening van het Museum voor Schone Kunsten, kunnen modefans hun hart alvast opnieuw ophalen in de winkel van Ann Demeulemeester. De ontwerpster Ann Demeulemeester, een van de iconische Antwerpse Zes, stapte in 2013 uit haar merk en stopte met het ontwerpen van de collecties. Het merk kwam toen in handen van zakenvrouw Anne Chapelle. De creatieve leiding was sinds het vertrek van Demeulemeester de taak van de Franse ontwerper Sébastien Meunier, tot hij opstapte in 2020. De Italiaanse modeondernemer Claudio Antonioli nam in de zomer van 2020 de leiding van het Belgische label over. Hoewel de collecties ook onder de nieuwe, Italiaanse eigenaar niet ontworpen worden door Ann Demeulemeester, werd er wel afgesproken dat ze de komende tien jaar aan boord blijft als adviseur. 'De vernieuwde flagshipstore in Antwerpen viert de wedergeboorte van het merk onder Claudio's vleugels', klinkt het bij Ann Demeulemeester. 'Ik ben vereerd dat ik dit iconische vlaggenschip mag heropenen. Sinds het begin van dit project was het mijn missie om het ethos van het merk te behouden, waarvan de winkel een groot deel uitmaakt', aldus Antonioli. 'Antwerpen is een stad die me altijd heeft gefascineerd en ik ben verheugd om het epicentrum van het Ann Demeulemeester-universum te herlanceren.' In de vernieuwde winkel kan de klant overigens binnenstappen in dit zogenaamde Demeulemeester-universum. Er is naast kleding immers ook plaats voor tafelgoed, lampen, meubilair en, in een later stadium, parfum van het modehuis. Het plan is om deze winkel als model te gebruiken voor nieuwe shops in Parijs en Milaan, die over twee of drie jaar de deuren zullen openen als alles naar wens verloopt.De renovatiewerken werden geleid door Patrick Robyn, echtgenoot en creatieve partner van Ann Demeulemeester. Het pand, gehuisvest in een voormalige zeevaartschool, is al sinds het einde van de jaren negentig gelinkt aan het merk. De winkel werd in 1999 door de ontwerpster en haar echtgenoot geopend. De naam vlaggenschip was, gezien de geschiedenis van het gebouw, dus nooit eerder zo geschikt voor een winkel als in dit geval. 'De vraag die we wilden beantwoorden was: "Wat verwachten we tegenwoordig van een winkel, als mode overal is en alles online gekocht kan worden?",' legt Patrick Robyn uit in het persbericht over de heropening. 'De taak was om ons te onderscheiden en terwijl ook trouw te blijven aan het DNA van het merk.' Robyn ontwierp alle meubels en armaturen op de twee verdiepingen. Het zwart-wit interieur kreeg dankzij de ingrepen van Robyn een serene sfeer. In de shop wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen vrouwen- en mannenmode.