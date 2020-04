Van 20 tot 26 april vieren we Fashion Revolution Week. Op deze dagen herdenken we de instorting van de textielfabriek Rana Plaza zeven jaar geleden, waarbij meer dan duizend textielarbeiders om het leven kwamen. Omwille van de coronacrisis zullen alle acties dit jaar digitaal doorgaan.

Zeven jaar geleden, op 24 april 2013, stortte de Bengaalse Rana Plaza-fabriek in. Maar liefst 1138 kledingarbeiders lieten het leven en 2500 mensen geraakten gewond. Wereldwijd herdenken we deze ramp tijdens Fashion Revolution Week, van 20 tot 26 april.

Transparante communicatie

Enerzijds is Fashion Revolution Week een bewustmakingscampagne voor de consument, anderzijds een rechtstreekse aanklacht aan het adres van de merken die geen rekening houden met duurzaamheid én de hoop op verbetering. Met de hashtag #whomademyclothes worden kledingmerken ter verantwoording geroepen. Daarnaast zetten ook verschillende organisaties, merken en burgers zich deze week in voor een mode-industrie die ons milieu én de kledingarbeiders respecteert.

Iedereen kan deelnemen door transparantie te eisen van modemerken en te vragen van welke materialen hun kledingstukken worden vervaardigd: deel een selfie met je kledingetiket en vraag #whomademyclothes en #whatsinmyclothes of stuur rechtstreekse mails naar modemerken om te vragen of ze weten wie hun kleding maakt, onder welke omstandigheden dat gebeurt en met welke materialen ze aan de slag gaan.

Deel een selfie met je kledinglabel en stel vragen aan het modemerk © Carly Ives/Inside Out

Pay Up

Gezien de huidige pandemie zullen alle activiteiten digitaal doorgaan en wordt er extra aandacht besteed aan het aankoopbeleid in de modesector. Vaak betalen grote retailers en kledingmerken hun orders pas ná de levering, waardoor de fabriek waar de productie plaatsvindt zelf instaat voor het aankopen van de materialen. In deze crisis is het belangrijker dan ooit om merken en retailers op de rooster te leggen en te eisen dat ze hun bestellingen betalen. Grote namen zoals Gap, C&A, Primark en Asos hebben dat namelijk nog steeds niet gedaan, waardoor de kledingarbeiders geen loon krijgen of ontslagen worden. Dit jaar kan je met hashtag #PayUp ook de aandacht vestigen op dit specifieke probleem.

