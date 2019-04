Een jas als politiek statement: Max Mara herlanceert de 'fire coat'

Zes jaar na de eerste release brengt Max Mara de Fire Coat opnieuw op de markt. De reden? Het massale enthousiasme over de mantel nadat politica Nancy Pelosi hem droeg tijdens een meeting met president Donald Trump.

Kan een eenvoudig stukje stof uitgroeien tot een politiek statement? Jazeker. Kijk maar naar de gele hesjes, het 'Feminist' T-shirt van Maria Grazia Chirurgie voor Dior en de groene 'I don't really care do you'-jas van Melania. De vuurrode jas van Max Mara is het nieuwste kledingstuk dat een politieke bijklank gekregen heeft.

De democratische politica verscheen tot twee keer toe in de felrode mantel. De eerste keer was in 2013, tijdens de inauguratie van Obama. Onlangs dook ze na een meeting met president Donald Trump opnieuw op in dezelfde vuurrode jas uit de wintercollectie van 2012. De foto van haar in de mantel ging viraal, waarop het merk prompt besloot om het stuk opnieuw op de markt te brengen.

Onoverwinnelijk

Verschillende mensen zagen in de kledingkeuze van de Peloski een politiek statement. 'Met haar hoge hakken, haar gevaarlijk ontspannen glimlach en die vuurrode jas straalde Pelosiki een soort onoverwinnelijkheid uit. Op enkele seconden tijd veranderde Peloski van een moegestreden politica in een goedgeklede rebel', schrijft The New York Times.

Op sociale media regende het enthousiaste reacties. Volgens Max Mara schuilt het succes van de jas in de tijdloze snit: 'Het zachte silhouet in combinatie met de scherp gescheden schouders benadrukken het contrast tussen het mannelijke en het vrouwelijke', klinkt het bij Ian Griffiths, creatief directeur bij Max Mara.

De jas is nog tot eind deze maand te koop op de webshop van het merk.