De coronacrisis heeft onze manier van consumeren grondig veranderd. Dat is de uitkomst van een groot onderzoek in 27 landen.

Accountant PwC heeft zijn nieuwe Global Consumer Insights-studie openbaar gemaakt. Daarvoor werden 19.098 consumenten uit 27 verschillende landen ondervraagd voor de uitbraak van de covid-pandemie, en nog eens 4.447 mensen uit 9 landen na de start van de crisis.

In het rapport krijgen we nog maar eens de bevestiging dat online consumeren een flinke klim heeft gemaakt en dat de online markt niet snel zal verdwijnen. Zo zegt 35 procent nu online voedsel te kopen, en 86 procent daarvan wil die nieuwe gewoonte ook behouden.

Duurzaam consumeren

Onverwachter is dat de ondervraagde consumenten aangeven minder plastic te willen gebruiken (45%). Dat botst met wat Belgische retailers aangeven: zij zien hun klanten de voorkeur geven aan verpakte producten en kopen daardoor zelf minder bulk in op de veilingen. De bevraging van PwC werd niet gehouden in België.

Eveneens opmerkelijk is dat een aanzienlijk deel van de deelnemende consumenten (36%) zegt volgend jaar minder te zullen consumeren. Voor de coronacrisis was dat aantal nog bijna half zo klein. Ook de groep die stelt volgend jaar méér te zullen uitgeven, kromp tijdens de coronacrisis van 46 procent naar 33 procent.

Vooral non-food

Mensen die de afgelopen tijd bespaarden als gevolg van covid-19, deden dat vooral in non-foodcategorieën. 51 procent van de ondervraagden gaf aan minder kleren en schoenen te kopen en 46 procent zei minder te spenderen aan sportbenodigdheden. Op de derde plaats van categorieën waarop (al dan niet vrijwillig, door de lockdowns) bespaard werd, staan restaurants en aan huis geleverde maaltijden (41% van de ondervraagden geeft aan daar minder aan gespendeerd te hebben).

