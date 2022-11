Deze Belgische merken en bedrijven transformeren Black Friday in het duurzame Green Friday

Black Friday, de koopjesdag die kwam overwaaien uit Amerika, kent ook een tegenhanger. Deze Belgische ondernemingen bieden een duurzaam alternatief en kleuren Black Friday groen.

Op Black Friday worden de kortingen in het rond gestrooid. Hoewel koopjes best leuk kunnen zijn, doopten kritische stemmen deze dag tot de hoogmis van overconsumptie. Hoe meer stapelkortingen zich aandienen, hoe meer er immers in het winkelmandje geladen wordt. Ook spullen die je eigenlijk niet nodig hebt, en al snel in een hoekje van de kast belanden. Zonde van het geld en de moeite en bovendien niet duurzaam.

BLACK FRIDAY? In de Verenigde Staten zien ze 25 november als het startschot van de shoppingperiode voor de eindejaarsfeesten. Om die periode in te luiden, geven merken en retailers enorme kortingen. Al sinds 2005 is het ieder jaar weer de drukste shoppingdag van de Verenigde Staten. Heel wat bedrijven rekken deze periode door ook op ‘Cyber Monday’ korting te geven, of zelfs heel de week tot ‘Cyber Week’ om te dopen en producten aan bodemprijzen te verkopen. De naam Black Friday zou bedacht zijn door politieagenten begin jaren zestig, om de enorme drukte en chaos aan te duiden. Van heinde en verre komen shoppers eind november immers naar de steden om goedkoper producten te kunnen kopen. Sinds enkele jaren is dit concept de Atlantische Oceaan overgestoken en volgen ook Europese handelaars het Amerikaanse voorbeeld. Kritische stemmen spreken zich uit tegen dit concept, omdat de grote kortingen aanzetten tot overmatig kopen. Daarom hoor je steeds meer mensen ijveren voor Green Friday, de duurzame tegenhanger van Black Friday.

Redopapers

Redopapers, het duurzame papiermerk, pakt uit met een interessante Black Friday actie: heel het weekend lang 20 procent toeslag op alle papierwaren. Moest je de vorige zin twee keer lezen? Inderdaad, geen kortingen bij Redopapers, maar een toeslag. Wie op 25, 26 en 27 november een aankoop doet op de webshop van Redopapers betaalt tijdelijk 20 procent meer. Het papierwarenmerk legt nog eens 20 procent bij en stort het bedrag naar Natuurpunt, voor beter bosbeheer. De reden voor deze actie is de impact van Black Friday op de papierindustrie: de groeiende vraag naar verzenddozen zorgt voor een tekort aan papierpulp. Meer nog, het verstoort het recyclageproces. Hoogwaardig papier recycleer je tot 7 keer voordat het karton wordt. Deze stappen worden tegenwoordig overgeslagen. Het pulp gaat nu meteen naar de kartonproductie en dat is zonde van de grondstof. Het pakketje dat je bestelt bij Redopapiers krijg je dus toegestuurd in een hergebruikte doos van de Aldi.

Host Concept

De duurzame winkel Host Concept in Berchem heeft naast kleding en interieurspullen ook koffie, gebak en lunch in de aanbieding. Tijdens de week van Black Friday doen ze geen kortingsacties, maar gaat de opbrengst van de koffies, zowel de uithaalkoffies als degene die je ter plaatse drinkt, naar Natuurpunt. Zo zorgt het zwarte goud tijdens Black Friday voor het aanplanten van een groene long. Natuurpunt Antwerpen bestaat dit jaar tien jaar, dus bij Host kan je op hun gezondheid klinken.



Xandres zet in op herstellen van kleding op Black Friday

Xandres

Het Belgische modemerk Xandres sluit de deuren – zowel fysiek als online – op 25 november en zet in op het herstellen van kleding. Kledingstukken van Xandres met kleine mankementen kunnen worden binnengebracht bij de shops en op 25 november krijgen ze een herstelbeurt. Alle werknemers van het label komen die dag samen in het hoofdkantoor in Destelbergen om kleding te herstellen, samen met het coutureteam, familieleden en bewoners van het woonzorgcentrum Panhuys Park.

Het merk zal ook focussen op onderhoudstips, waardoor klanten nog langer van hun kleding kunnen genieten en ondergedompeld worden in de wereld van ‘repair and care’.

Ardennes-étape

De Belgische verhuurder van vakantiehuisjes Ardennes-étape doet dit jaar voor het eerst in zijn bestaan mee aan Black Friday, maar niet zoals je zou verwachten. Het verhuurplatform zal op 25 november zijn volledige dagwinst schenken aan de Belgische vereniging Natagora. Ardennes-étape wil op die manier het herstel en het behoud van de biodiversiteit in de regio steunen. Zo dragen mensen die een huisje boeken via het platform op 25 november bij aan de bescherming van het mooie landschap van de Ardennen. De fondsen die op 25 november worden ingezameld dienen om de eigenaars van vakantiewoningen in de Ardennen te ondersteunen bij het Réseau Nature-certificeringsproces van Natagora. Naast deze specifieke actie werkt Ardennes-étape al vijf jaar dagelijks samen met Natagora. Zo doneert het verhuurplatform voor elk nieuwe woning in zijn catalogus 200 euro aan de organisatie.

OHNE

Zero Waste winkel OHNE houdt op Black Friday de actie ‘Klean Kanteen 100% voor de planeet’. Dat wil zeggen dat de opbrengst van de verkoop van Klean Kanteen flessen tijdens het Black Friday weekend voor 100% wordt gedoneerd aan milieuorganisaties onder het motto ‘our Planet doesn’t need a discount’. Als je op zoek bent naar een herbruikbare fles, kan je tijdens het Black Friday weekend dus terecht bij Ohne, zo draag je twee keer je steentje bij aan het milieu: door te kiezen voor hergebruik én door een milieuorganisatie te steunen.

Oxfam Mechelen

Oxfam Mechelen doet mee aan Local Friday in de Mechelse binnenstad. De winkel is tot 20 uur geopend, zodat je bewust en lokaal kunt consumeren. Bovendien zorgen ze voor een kleine attentie. De stad voorziet gezellige straatverlichting en kaarsen, om op een sfeervolle manier lokaal te shoppen. Gezelliger dan online bestellen bij grote, internationale webshops, toch?

Blabloom

Geen zwarte vrijdag voor de ecologische concept store Blabloom in Genk, maar een dag vol kleur. In plaats van Black Friday organiseert de shop Regenboogvrijdag Het is een gloednieuwe feestdag waarbij verbinding, hoop en diversiteit centraal staan. Op 25 en 26 november kan je er terecht voor verbindende activiteiten en het steunen van goede doelen, zoals Pleegzorg Limburg. Voor elke gift van vijf euro doet Blabloom er nog eens vijf euro bij. Er wordt ook een feestelijk regenboogkaartje voorzien door Hello August. De opbrengst van deze kaartjes gaat ook naar Pleegzorg. ‘Een regenboog staat voor verbinding, hoop en diversiteit. Ze laat zien dat het beter wordt en ze omarmt verschillen. Dat maakt ze zo prachtig. Op regenboogvrijdag staan we hand in hand en verspreiden we samen al het moois van de regenboog’, zegt Kim Smeets van Blabloom.



Teint Teint

Bij skincare winkel Teint Teint in Antwerpen slaan ze de handen in elkaar met enkele lokale ondernemers. Zij krijgen op 25 en 26 november een plaatsje in de winkel. Zo verenigen ze hun krachten op Green Friday. De leuze Buy Local krijgt een duwtje in de rug op deze manier.



Mais Oui

Bij kledingwinkel Mais Oui in Brugge zetten ze op Green Friday graag hun preloved collectie in de kijker. Bovendien kan je een trui binnenbrengen en ontpluizen zij je kledingstuk voor je. Zo geven we samen kleding een langer leven: dat is duurzamer dan steeds nieuwe items aan te schaffen.

Orta

De website van het Belgische merk Orta zal uitzonderlijk sluiten op Black Friday. Op die manier willen ze trouw blijven aan hun waarden. Het hele jaar lang wil het merk verantwoorde kleding aanbieden die gemaakt is in Frankrijk en Portugal.