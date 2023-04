Dressed to party: de schitterende herrijzenis van feestkledij

Je opdirken voor een speciale gelegenheid is weer in de mode. Althans volgens de defilés voor zomer 2023, die schitterden als een discobal in Studio 54. Designers zijn duidelijk uit op een feestje. Maar hebben hun klanten nog zin in feestkledij?

Chique outfits en feeskledij die je normaal alleen op trouwbeurzen of haute-coutureshows spot, wervelen ineens ook over de catwalks van de prêt-à-porter. Michael Kors en Proenza Schouler gaven met glimmende kralen en kristallen een feestelijke draai aan ruches en franjes voor de komende zomer. Bij Brandon Maxwell, Michael Kors en Tom Ford scheerde retrodisco hoge toppen, met een overdosis lovertjes en andere glitter. Bij Bally, Victoria Beckham, Giambattista Valli en Acne Studios kregen jurken zelfs een heuse sleep, draagbaar en zonder de allure van een trouwjurk. Boven op de knalkleuren doen rodeloperklassiekers het goed: elegant zwart bij Bottega Veneta, Valentino en Dries Van Noten of volledig in het rood zoals Ferragamo en Alaïa.

Formal wear hoeft niet duur te zijn: je kunt het huren zoals bij Essentiel Antwerp (foto) of kopen bij ketens als Zara en Mango, die elk een aparte party-collectie hebben. © GF

Kerst is z’n monopolie kwijt op glanzende japonnen. Ontwerpers lijken nog steeds te geloven in de beloofde postpandemische roaring twenties. Logisch misschien: corona is vergeten. Alle evenementen zijn weer op gang getrokken, het onveiligheidsgevoel is verdwenen en mensen kunnen weer uitgaan en feesten. Een jaar na de schok van de oorlog in Oekraïne en de financiële crisis hebben we er misschien ook nood aan om alles even te vergeten en te vluchten in een knalfuif, of op z’n minst een exuberante plunje. Bij jonge generaties spelen daarnaast de nostalgische trends. Googel gewoon even ‘Y2K party outfit’ en je wordt bedolven onder de bling. Populaire tv-series als Euphoria gooien met korset- of verenjurken en glittertops olie op het vuur. De trend gaat voorlopig trouwens nergens heen. Van Roksanda, Feben, 16Arlington en Alice + Olivia tot Gucci, Missoni, Moschino en Armani: tijdens de recente modeweken flitsten, tussen de vele subtiele looks door, al even glamoureuze silhouetten voor volgende winter.

Uitgesteld trouwfeest

Bankrekeningen hebben vandaag minder reden tot feesten. Vintage shops doen dan ook gouden zaken in het segment. Huren blijkt eveneens een succesvolle formule als het op feestkledij aankomt, weet Caroline Cecile Baeten van verhuurplatform Dressr: “Voor onze klanten is het een evidentie: ze willen liever iets huren van hoge waarde voor een fractie van de prijs, dan zich voor dat geld iets goedkopers aan te schaffen. Voor velen van hen draait het om duurzaamheid. Ze huren een feestlook omdat ze weten dat ze die toch maar één keer zullen dragen. We kunnen echter niet vergelijken met de periode voor corona, we bestaan pas twee jaar in april.”

Voor velen draait het om duurzaamheid. Ze huren een feestlook omdat ze weten dat ze die toch maar één keer zullen dragen. Caroline Cecile Baeten van verhuurplatform Dressr

“We zijn destijds gestart met kwalitatieve kleding. Daar zijn intussen merken bij gekomen die echte gelegenheidskledij aanbieden. De verhuur daarvan piekt enorm in sommige periodes. Vorig jaar werden er veel uitgestelde trouwfeesten ingehaald. Het viel op dat vrouwen speciaal daarvoor een abonnement namen en het daarna stopzetten of pauzeerden. Sinds november ’22 bieden we daarom ook eenmalige verhuur aan, waarbij je een stuk of een outfit tien dagen kunt houden. Die formule is veel flexibeler. We zagen dat als we daarop focussen in de marketing mensen meteen het nut inzien van iets huren voor een bepaalde gelegenheid. Dat doen ze zelfs veel sneller dan een kledingabonnement nemen. Zo kwamen er tussen december en januari heel wat vrouwen een outfit huren met het oog op een feest.”

Essentiel Antwerp © GF

Ook Essentiel Antwerp lanceert in april een rental service voor feestkledij. “Dit is het derde jaar dat we verhuren”, vertelt artdirector Tom De Poortere. “De eerste collectie was heel klein – twee jurken. Dat was geen groot succes, want ze viel tussen de coronagolven in. Er waren gewoon geen gelegenheden om ze te dragen. Vorig jaar werd er al iets meer ruchtbaarheid aan gegeven, dit jaar gaan we er helemaal voor. Het werden veel spectaculairdere ontwerpen. Zo werd een eenvoudige A-lijnjurk met cape volledig geborduurd met lovertjes. Er is een ballonjurk in satijn, met op de rug een enorme strik. Daarnaast zit er een aansluitende gebreide jurk bij met in elke steek een paillet, wat een bijzonder effect geeft. Bij de vorige edities kon je kiezen tussen kopen of huren, dat valt nu weg. De jurken zouden immers een pak duurder uitvallen dan de stukken in de winkel. Daardoor ligt de huurprijs ook iets hoger: voor een jurk betaal je 75 euro voor vier dagen en 100 euro voor acht dagen. Een top en rok kunnen apart gehuurd worden – per stuk 40 of 60 euro voor respectievelijk vier of acht dagen.”

In onze winkelcollectie zitten ook wat feestelijke stukken en we zien absoluut een toegenomen vraag naar gelegenheidskleding. mensen zijn er echt naar op zoek. Tom De Poortere, artdirector van Essentiel Antwerp

Zien ze bij Essentiel Antwerp dan ook een terugkeer naar formal wear? De Poortere: “In onze winkelcollectie zitten ook wat feestelijkere stukken en we zien absoluut een toegenomen vraag naar gelegenheidskleding. Mensen zijn er echt naar op zoek. Ik heb er zelf niet meteen een verklaring voor, misschien zijn het dan toch die aangekondigde roaring twenties? We hebben er al over gedacht om nog andere formele kleding te verhuren, zoals een pak om te gaan solliciteren of cocktailjurkjes, stukken die je ook maar één keer of af en toe draagt. Dat idee is zeker niet van de baan, maar we focussen nu eerst op de feestjurken. Als klanten eraan gewend zijn, kunnen we uitbreiden naar andere formele gelegenheden.”

Michael & Giso © GF

Meer moeite doen

Maar wat wil ‘formeel’ nog zeggen in 2023? We waren erg snel om onze loungewear te omarmen tijdens de coronacrisis en niemand kijkt er nog van op als een bruidegom – of bruid – op sneakers verschijnt. Chiara De Vlieger van MRFG, gespecialiseerd in bruidskleding, ziet toch een ommezwaai na de pandemie, ook naast het altaar: “Wij lanceerden in november 2022 bij Rembo Styling een partycapsule, net omdat er veel vraag naar was. Het werd een kleine collectie van basisstukken – enkele slipdresses, tops en palazzo pants – in trendkleuren als oranje, fuchsia en mosterdgeel. Ook glitter kan uiteraard niet ontbreken. Wij merken dat mensen zich weer willen opkleden. We hebben zo lang binnen moeten zitten. Nu we weer buiten mogen, wil iedereen graag meer moeite doen. Meer dan voordien willen vrouwen iets unieks dragen, niet iets van een fastfashionketen waarbij de kans bestaat dat andere genodigden hetzelfde dragen. De zin om ons op te kleden is er meer dan vroeger, zelfs als er een prijskaartje aan vasthangt.”

Natan © GF

Bij de Brusselse couturier Natan stellen ze hetzelfde vast: “We zien een sterke vraag naar couturestukken, iedereen staat te popelen om zich op te kleden. Er wordt zelfs vaker gekozen voor de meer eigenzinnige stukken dan voor minimalistische silhouetten.”

Dat ook mannen formal wear niet opgegeven hebben, weten ze bij Michael & Giso. De Nederlandse maatwerkspecialist trok onlangs zelfs in bij de Antwerpse bruidswinkel Le Chapeau. Co-founder Michael Oei: “Hoewel de markt voor dagelijkse business suits lijkt te slinken, is het maatpak verre van afgeschreven. Formal wear geeft je het vertrouwen dat je wilt uitstralen in economisch onzekere tijden. Mannen zoeken naar een slimme en verantwoorde manier om te winkelen, het uiten van persoonlijke stijl is daarbij hun grootste drijfveer. Daardoor is het een gouden tijd voor maatwerk.”

Café Costume © GF

Het nieuwe formeel

Bij het Antwerpse made to measure label Café Costume spreken ze dan ook over ‘het nieuwe formeel’: “De voorbije vijftien jaar hebben we getoond dat een pak niet beperkt hoeft te blijven tot een formele, zakelijke context. De fusie tussen formeel en casual is nog nooit zo relevant geweest,” vertelt designer Maureen De Clercq, “maar formeel vertaalt zich vandaag meer in productiekwaliteit, hoogwaardige stoffen en maatwerk. De styling van kostuums is nog nooit zo progressief geweest. De consument durft veel meer te experimenteren met het klassieke maatpak. Zo verkopen we uiteraard witte hemden op maat, maar we zien dat mannen ook voor gewaagdere kleuren gaan. De finesse zit ’m daar in het afmeten van de mouw, het staat erg chic als het hemd daar anderhalve centimeter onder het jasje uitkomt. Er kan zelfs rekening gehouden worden met de grootte van een horloge. Wij zijn er ook voorstander van om dit traditionele item op alternatieve manieren te combineren.”

De finesse zit ‘m in het afmeten van de mouw, het staat erg chic als het hemd anderhalve centimeter onder het jasje uitkomt. Maureen De Clerq, designer van Café Costume

“Founder Bruno Van Gils vindt de styling van het pak heel belangrijk. Stylingconsultancy zit dan ook standaard als service bij de aanschaf van een kostuum. Zoals de juiste kleur sokken, die in het oog springt omdat de broek tot op de millimeter is afgemeten in verhouding tot de schoenen. We hebben ook een uitgebreide collectie dassen. Jonge mannen zien dat meestal niet meteen zitten. Als je echter de juiste das of vlinderdas aanbiedt, vinden ze het echt rock-’n-roll. Maar we verkopen inderdaad evenveel sneakers als onze Café Costume derby’s”, besluit De Clercq.

Rembo Styling © Irmy Photography

Wat draagt zij? De trends voor vrouwen, volgens Tom De Poortere, artdirector van Essentiel Antwerp. ‘Go bold or go home’ vat eigenlijk alle trends samen. Als je gaat voor een feestkledij, moet je er ook echt mee kunnen uitpakken en een statement maken. Kleur is belangrijk – we hebben knalrood, knalblauw en zelfs fluogele pailletten in de collectie – en heel veel glans: shiny sequins en glitter. De belijning is simpel: vrij eenvoudige modellen, maar wel heel gevarieerd wat de snit betreft. Er zijn veel opties, van kort tot lang.

Giorgio Armani © spotlight / launchmetrics.com