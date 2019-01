Diervriendelijke mode: Los Angeles organiseert Vegan Fashion Week

Dierenrechtenactivist en stiliste Emmanuelle Rienda organiseert de eerste veganistische modeweek in Los Angeles van 1 tot 4 februari. De stad bande de verkoop en het produceren van bont en is dus een ideale locatie voor een festival rond diervriendelijke fashion.

'Ik wil conversaties en debatten binnen de industrie op gang trekken en de banden tussen onze belangrijkste waarden blootleggen: ons respect voor de levens van mensen, dierenrechten en het milieu', klinkt het bij Rienda.

Het evenement zal vier dagen duren en zich afspelen in het California Market Center. De openingsavond vindt plaats in het Natural History Museum. Op het programma staan modeshows, presentaties van ethische ontwerpers en een tentoonstelling. De modeweek wil inspireren en bezoekers veganistische, duurzame alternatieven tonen voor leer, bont, wol en zijde. Naast veganistische mode, is er ook plaats voor diervriendelijke make-up en vegan lekkernijen.

De voorbije jaren groeide de interesse in veganistische mode wereldwijd. Ook in België werden stappen ondernomen naar een diervriendelijkere modewereld. In december 2018 stemde de Vlaamse regering in met een ontwerp van decreet terzake van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Tegen eind 2023 moeten de 17 pelsdierkwekerijen en die ene producent van foie gras in Vlaanderen de deuren sluiten. 'Dieren doden enkel en alleen voor hun pels: dat is echt niet meer van deze tijd', aldus Weyts.

Meer info via veganfashionweek.org.