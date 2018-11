Design met korting: MAD organiseert Brusselse designerstockverkoop

Gerenommeerde ontwerpers aan lage(re) prijzen. Dat is waarmee het Brussels Fashion and Design Platform (MAD) wil uitpakken tijdens de eerste editie van de MAD Fashion & Design Sales. Op 16 en 17 november opent het Brusselse modeplatform zijn deuren voor een stockverkoop van verschillende merken, zoals Filles à Papa, Rue Blanche, Just In Case, Yuso en vele anderen. Alle dames-, heren en kindercollecties zijn bovendien van Brusselse ontwerpers.

Daarnaast zal er tijdens de stockverkoop ook een duurzame hoek zijn. Bij The Empty Shop kan je kwalitatieve stuks die je niet meer passen achterlaten om ze zo een tweede leven te geven. De opbrengsten van de verkoop gaan naar een goed doel. Ook Oxfam tekent present met een uitzonderlijke collectie van Y-dress. Na het overlijden van ontwerpster Aleksandra Paskowska schonk haar echtgenoot de integrale kledinglijn aan de Belgsiche ngo.

Meer info en alle deelnemende designermerken vind je terug op de website van MAD.