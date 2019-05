Het Deense kledingmerk Samsøe & Samsøe opent in augustus een nieuwe winkel in de Brusselse Dansaertstraat, waar ook labels als Maje, Sandro en American Vintage te vinden zijn.

Een jaar geleden richtte het merk zijn eerste verkooppunt op in de Antwerpse Kammenstraat. In augustus kan je ook in Brussel terecht voor een portie Scandinavisch minimalisme van het populaire kledinglabel. Wereldwijd zijn er zo'n 500 verkooppunten van het merk.

Samsøe & Samsøe werd in 1993 gesticht door de broers Klaus en Preben Samsøe. Aanvankelijk verkochten ze juwelen in het Quartier Latin in Kopenhagen, later kwam daar ook kleding bij. In 2000 werd het modehuis overgenomen door Peter Sextus en Per-Ulrik Andersen. Onder hun leiding werd het een internationaal erkend merk.

Zowel mannen als vrouwen kunnen er terecht voor een dosis Scandinavisch minimalisme gecombineerd met duurzame en tijdloze ontwerpen.