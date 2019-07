Het festivalseizoen is volop aan de gang. Wij zoomen tijdens de zomermaanden in op de podiumoutfits van enkele Belgische muzikanten. Vandaag: Rapper Dvtch Norris op Dour in veganistische schoenen van lokale ontwerper Mats Rombaut.

De Antwerpse rapper Dvtch Norris ofwel Fahad Seriki werd bekend door zijn samenwerkingen met Coely. Hij bracht dit jaar zijn tweede EP uit en staat deze zomer op meerdere festivalpodia om 'Fahad Seriki, I Hate You' de wereld in te sturen.

Hoe heb je de outfit die je op Dour aanhad uitgekozen?

Dvtch Norris: Last minute. Mijn styliste, Kate Housh, is een paar dagen voor het optreden langsgekomen om samen te neuzen tussen de stuks die ik opgestuurd had gekregen. Ik wilde niets "extra" omdat Dour een ruig festival is en we redelijk vroeg speelden. Ik heb geprobeerd een beetje humble over te komen. Uiteindelijk zijn we voor een witte T-shirt en geklede broek van Acne Studios gegaan en opvallende schoenen van Rombaut.

Hoe heb je Kate Housh ontmoet?

Ik leerde haar kennen op de set van Coely voor de videoclip van Don't Care. Ik had zelf al een concept in gedachten waar ik me aan vasthield en het interesseerde haar om het samen met mij uit te werken.

Ik verkleedde me als kind dagelijks met mijn vaders werkkledij

Welk concept had je voor ogen?

Werkkledij. Als kind keek ik erg op naar mijn vader die een dokwerker was voor de haven van Antwerpen, waar ik ben opgegroeid. Ik verkleedde me dagelijks met zijn, voor mij veel te grote, werkkledij en -schoenen. (lacht) Deze herinnering resulteerde in een passie voor workwear. Van brandweerjassen tot kookschorten, ik neem alles op in mijn podiumkledij.

Ben je altijd al bezig geweest met mode?

Neen, totaal niet. Ik wist wel wat ik cool vond, maar ik had nooit gedacht dat ik later zelf kleding zou ontwerpen of überhaupt samen zou werken met mensen uit het vak. Ik had ook een hele lijst aan kledingstukken die ik verafschuwde en nooit van mijn leven wilde dragen, waaronder bijvoorbeeld designerkleding in het algemeen. Nu begin ik te beseffen dat ik dat gewoon haatte omdat ik het niet kon betalen. (lacht)

Ik ben vrij patriarchaal als het aankomt op kunst en mode

Interesseert designerkleding je nu wel? Wie zijn je favoriete ontwerpers?

Vooral Belgische designers: Walter van Beirendonck, Martin Margiela, Nick Haemels... Ik ben vrij patriarchaal als het aankomt op kunst en mode. Op mijn eerste twee platen zijn alle features Belgisch. De top drie artiesten waarmee ik wil samenwerken zijn dat ook.

Wie staat er in die top drie?

Oscar and the Wolf, Soulwax, Melanie De Biasio... Ik zou ongelofelijk graag met hen samenwerken en ooit gaat dat me lukken. Natuurlijk zijn er ook buitenlandse artiesten waar ik van droom, maar de Belgische volg ik echt op de voet en ik weet meteen wat ik met hen zou willen maken. Vraag me niet wat ik met een Kendrick Lamar zou moeten produceren, hoewel hij mijn favoriete artiest is.

Hoe belangrijk is kledij op het podium?

Kledij is zowel op als naast het podium heel bijzonder voor me geworden, hoewel het me soms ook helemaal niet kan schelen. Af en toe heb ik gewoon zin om me vrij te voelen op het podium. Dan doe ik gewoon een willekeurige T-shirt en broek aan die niet per se bij elkaar passen. Soms moet je je gewoon kleden naar je gevoel.

Wat was je favoriete podiumoutfit tot nu toe?

Op mijn optreden in Ancienne Belgique in Brussel had ik een zelfontworpen doktersjas aan. Deze werd bij het Nederlandse werkkledijmerk Havep geproduceerd. De prints op de jas betekenen veel voor me: het zijn foto's van een intiem moment tijdens het maken van mijn vorige plaat waar ik heel fier op ben.

Hoe verschilt je dagdagelijkse kledij van je podiumoutfits?

In het dagelijkse leven zie ik er vaak niet uit. Het is voor mij een tijd om te experimenteren met mode. Ik combineer willekeurige kledingstukken, analyseer de reacties van vrienden en ga ook na hoe ik mij doorheen de dag voel. Vaak zijn het stuks die met elkaar clashen, maar waar ik toch iets in zie. Ik noem mezelf vaak 'a walking experiment'. (lacht)

Is er een droom item dat je graag in je kast zou hebben hangen?

Stuks uit het archief van Raf Simons. Zijn lente collectie van 2003 vond ik geweldig.