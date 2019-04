Dol op design, maar niet op het bijbehorend prijskaartje? Tijdens de Knack Weekend Designer Days shop je stoffen en oude collecties van grote ontwerpers aan kleine prijzen. Enkele tips voor een succesvolle strooptocht.

Geef toeval geen kans

Op mode-events als dit kan het behoorlijk druk zijn. Een goede voorbereiding is cruciaal. Wees niet te ambitieus bij het plannen van je dag, maar kies strategisch enkele favoriete designers waarvan je de oude collecties min of meer kent. Dat maakt de zoektocht een pak gemakkelijker en helpt je ook bij het bepalen van je shoppingbudget. Veiligheidshalve neem je cash mee, want niet overal kan je met de kaart betalen.

Denk niet in hokjes

Het binaire onderscheid tussen mannen- en vrouwenmode is al jaren aan het vervagen en daar kunnen vrouwen hun voordeel mee doen. De mannenkleding is op dit soort massa-events minder gegeerd. Wie op zoek is naar een opvallend stuk of een kleine maat, kan in de mannencollecties weleens geluk hebben.

Maar denk wel praktisch

Laat kanten doorkijklingerie en geperforeerde boxershorts liever thuis. Op veel locaties zijn er geen paskamers. Als er die toch zijn, dan zijn de rijen ellelang. Wees dus voorbereid op een passessie en plein public en kies voor comfort.

Plan je route strategisch

Veel merken houden hun stockverkopen niet in de winkel zelf, maar in een speciaal daarvoor gehuurde ruimte, al dan niet in samenwerking met andere designers. Hier vind je een overzicht van alle locaties en een handig kaartje om je route van die dag vast te leggen. Probeer geen tien adressen op één dag te doen, zo eindig je gegarandeerd teleurgesteld.

Kiezen is altijd verliezen

Wie strategisch wil shoppen, ruimt vooraf best zijn kast op en maakt een lijstje met tijdloze basics die eventueel ontbreken. Zo voorkom je miskopen en investeer je in een duurzaam garderobe. Let vooral op de kwaliteit van de stoffen en wees alert voor eventuele 'foutjes' in de kledij. Als je van jezelf weet dat je neigt naar impulsaankopen, kan het handig zijn om vooraf na te denken over het budget dat je graag wil besteden.