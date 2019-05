De Antwerpse startup Collectique lanceert een 'Fit & Collect'-verzendoptie voor modewebshops. Klanten kunnen hun bestelling meteen passen in een winkel en hem daar laten terugsturen als ze niet tevreden zijn.

Thuislevering blijft de meest populaire verzendoptie, maar het is niet zeer milieuvriendelijk om al die individuele pakketten heen en weer te sturen. De onderneming Collectique geeft klanten daarom de optie om hun bestelling meteen te kunnen passen, ophalen en retourneren in een centraal winkelpunt. Dat winkelpunt wordt voorzien van een pashokje.

Je laat je bestelling dus leveren in een Collectique-punt in jouw buurt. Als je niet blij bent met je bestelling, sturen de werknemers in de winkel het pakje voor jou terug. 'De impact van de last mile delivery (de rit van het transportknooppunt tot bij jou thuis, nvdr.) op het milieu is enorm',zegt oprichtster Claire Tobback.

'Als je toch graag online shopt, kun je die impact verlagen door je bestelling met de fiets op te halen in een winkel in de buurt', klinkt het. Opmerkelijk is wel dat Collectique duurzaamheid net iets minder belangrijk vindt wanneer het gaat over je kleerkast zelf, want die kan volgens de startup altijd uitgebreider, zo blijkt uit het persbericht. 'Misschien vind je in de winkel misschien een bijpassend paar schoenen of jasje en spaar je opnieuw een autorit uit.'

De 'Fit & Collect'-optie wordt al gebruikt door het Belgische sportlabel Pure by Luce. Het merk beschikt over tien pashokjes verspreid over Vlaanderen. Via een onlineplatform kunnen de webshops en winkelpunten hun samenwerking en geplaatste bestellingen raadplegen.

Collectique wil binnen het jaar over 500 winkelpunten beschikken in België.