We grijpen steevast naar hetzelfde eten, blijkt uit onderzoek van WWF en de EAT-Lancet Commissie. Een nieuwe campagne moet daar meer variatie in brengen.

Belgen zijn gewoontedieren, of toch wat ons eetpatroon betreft. Onderzoek van het Wereldwijd Natuurfonds (WWF) en de EAT-Lancet Commissie toonde aan dat we in de keuken steeds voor dezelfde acht à tien gerechten gaan en voor 75 procent van de tijd naar dezelfde groenten en granen grijpen. Daarom lanceerden ze, in samenwerking met Knorr, een nieuwe campagne: The Future 50 Foo...