Chili start onderzoek naar ‘fastfashionwoestijn’ in Atacama

De Chileense milieurechtbank onderzoekt de impact van de duizenden ton afgedankte kleding die jaarlijks gedumpt wordt in de Atacamawoestijn. De impact op het ecosysteem is zo groot dat advocaten in de zaak spreken over “nalatigheid en schuldig verzuim”.

Hopen en hopen kleding, 40.000 ton per jaar, belanden op de afvalberg in de droogste woestijn ter wereld. De beelden van de “fastfashionwoestijn” Atacama, in het noorden van Chili, gingen in 2021 de wereld rond.

Splinternieuw textiel

Via de haven van Iquique komen de afdankertjes het land binnen. Het gaat om spullen die zowel uit Europa, Noord-Amerika en Azië afkomstig zijn. Of het werkelijk om tweedehandskleren gaat, is echter maar de vraag. Slechts 15 procent van de kleren zou eerder gedragen zijn. Dat wil zeggen dat de grote meerderheid van de woestijn, 85 procent, bestaat uit splinternieuw textiel. Twee derde van de 59.000 ton kleren die in Iquique aan wal gaan, wordt systematisch weggegooid.

Het Chileense justitieapparaat heeft nu een strafdossier geopend om de milieu-impact van de afvalberg na te gaan. Rechter Sandra Álvarez Torres bracht vorige week een bezoek aan de afvalberg in de buurt van de stad Alto Hospicio, enkele kilometers ten zuiden van de haven van Iquique. Dat deed ze samen met een leger aan deskundigen, die met drones de omgeving in kaart brachten.

Ecosysteem aangetast

In de milieurechtbank verklaarde Álvarez Torres dat het tribunaal onderzoek doet naar “de beschuldiging van illegale stortingen van kleren in bepaalde buurten en beken in de stad”. Een advocaat uit Iquique die de zaak heeft aangespannen, spreekt over “nalatigheid en schuldig verzuim”. Volgens haar is “het ecosysteem van een zeer waardevolle regio aangetast”.

Recent nog ontdekten wetenschappers een bijzondere vervorming op het oppervlak van de Andes in Atacama. Precies op de grens tussen Chili en Argentinië lijkt de aardkorst van de bergketen te “druipen”, als “honing in een lepel”.

In de Atacamawoestijn zijn niet enkel kleren te vinden, benadrukt rechter Álvarez Torres nog, maar ook andere afgedankte spullen zoals elektronica, autobanden en andere auto-onderdelen. (IPS)