Chanel in Los Angeles of Max Mara in Stockholm: dit waren de belangrijkste cruisecollecties van het jaar

Van Stockholm tot Mexico-Stad, van Los Angeles naar het Lago Maggiore. Het modecircus reisde voor de cruisecollecties in een maand tijd meerdere keren de wereld rond als een soort grand tour van de hyperluxe. De oproep tot bescheidenheid tijdens de pandemie ten spijt.

Chanel in Los Angeles

Chanel trok voor zijn cruisecollectie naar Los Angeles. In de legendarische Paramount Pictures Studios toonden ze een zonnige collectie waarbij L.A. beach vibes elkaar afwisselden met de filmische glamour van Hollywood. Van de sportieve jaren tachtig aerobic vibe van Venice beach (pastelroze, neonkleurtjes) tot de filmische glamour van de jaren twintig en dertig. Alles waar de stad voor staat passeerde de revue. De collectie oogt licht, luchtig en vrolijk, met trainingspakken, minishorts, beenwarmers, lichtgevende discohakken en bodysuits. Van intellectualisme is Los Angeles nog nooit beschuldigd.

Voor wie ook ’s avonds de cruisecollectie aan wil, zorgde ontwerpster Virginie Viard voor sexy jurken en broekpakken in glanzende stoffen, glitterstenen en het obligate tweed. Naast het emblematische wit en zwart, en de nuances van roze – een van de favoriete kleuren van de ontwerpster – riep het goud herinneringen op aan glamoureuze actrices uit vervlogen tijden.

Was de catwalk eerder nostalgisch, dan was de front row overduidelijk een verwijzing naar het Hollywood van vandaag met actrices als Margot Robbie, Margaret Qualley, Kristen Stewart, Riley Keough en Marion Cotillard. Voor de muzikale L.A. vibes zorgden Snoop Dogg (die nadien nog een optreden gaf), Nile Rodgers en Anderson Paak. De Belgische Angèle, die al een paar jaar ambassadeur is voor het label en momenteel op Amerikaanse tournee is, wilde dit feestje niet missen. Ook zij zat front row.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Louis Vuitton in Isola Bella

Minder dan een maand na het defilé voor de pre-fall collectie in Seoul, trok Louis Vuitton naar Isola Bella voor de cruise, een piepklein eiland met 17de-eeuws palazzo in het Lago Maggiore. Het was de eerste keer dat het Franse huis in Italië een show organiseerde, en misschien ook de laatste. Door het slechte weer werd de hele productie last minute verhuisd naar het vasteland. De generale repetitie — zonder gasten, maar met modellen — kon wel doorgaan in de indrukwekkende terrastuinen van Isola Bella. Het decor was ook de inspiratie voor de collectie, uitgewerkt met barokke mouwen, aquatische kleuren en palazzoprints.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Christian Dior in Mexico City

Diors creatief directeur Maria Grazia Chiuri droomde jarenlang van een show in Mexico. Voor de cruise 2024 was het eindelijk zover. Chiuri, een voorvechtster van feministische artiesten, liet zich inspireren door Frida Kahlo, een vrouw wier stijl net zo invloedrijk was als haar kunst. Blikvanger in de collectie was een roze jurk die doet denken aan een jurk die Frida droeg op een van haar zelfportretten. De show vond plaats op de barokke binnenplaats van het Antiguo Colegio de San Ildefonso, de school waar Kahlo schilderkunst studeerde en Diego Rivera ontmoette, haar mentor en de liefde van haar leven.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Max Mara in Stockholm

Wie Zweden zegt, denkt algauw aan Ikea en ABBA. Maar ook aan duistere sprookjes, folkloristische romans en strak Scandi-design. Wat veel mensen niet weten is dat Zweden ook een van de voortrekkers is van female empowerment. Zo was de Zweedse schrijfster Selma Lagerlof de eerste vrouw die de Nobelprijs voor Literatuur won. Het is dan ook geen verrassing dat Max Mara, het Italiaanse modehuis dat erom bekendstaat ‘echte kleren voor echte vrouwen’ te maken, Stockholm koos als uitvalbasis en inspiratie voor zijn cruisecollectie. “Ik ben altijd gefascineerd geweest door Selma Lagerlof en de manier waarop ze zich inzette voor sociale veranderingen voor vrouwen”, zegt Ian Griffiths, artistiek directeur van Max Mara. “Ze was haar tijd ver vooruit, maar dook ook in het verleden om klassieke verhalen opnieuw te vertellen door een hedendaagse lens.” Een visie die Griffiths ook nastreeft in zijn ontwerpen.