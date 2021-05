Vanaf 27 augustus vindt de tentoonstelling Brussels Touch plaats in onze hoofdstad. Deze expositie viert niet minder dan 32 Brusselse ontwerpers. Dit is een primeur voor ons land.

Antwerpen staat vaak in de schijnwerpers als modestad van ons land, maar Brussel is klaar om uit deze schaduw te stappen. Met de tentoonstelling in het Mode & Kant Museum wil de organisatie het creatief talent uit onze hoofdstad voorstellen. Met meer dan 30 geëtaleerde ontwerpers, waaronder Charles Delvaux, Olivier Theyskens en Jean Paul Lespagnard, toont de stad aan dat zij ook een plaatsje verdient op de modekaart.

Brussels Touch brengt een historische tentoonstelling van 1980 tot nu. Het museum linkt hierbij de geschiedenis aan de hedendaagse mode. De expositie is open voor het publiek gedurende negen maanden, maar met steeds andere kledinglijnen in de spotlight. Omwille van de bewaring van de stoffen, zal de expo bestaan uit tijdelijke collecties van telkens een honderdtal stukken en silhouetten.

Je kan de tentoonstelling bezichtigen van 27 augustus 2021 tot 22 mei 2022. Een ticket kost tussen de vier en acht euro en is gratis voor jongeren onder de 18 jaar.

Adres: Violetstraat 12, 1000 Brussel (op wandelafstand van de Grote Markt)

Meer info vind je op de website.

