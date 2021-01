Bottega Veneta is in rook opgegaan op sociale media. De accounts van het Italiaanse luxelabel zijn opeens verdwenen op Twitter, Facebook en Instagram. Er wordt geen verklaring gegeven voor deze beslissing.

'Deze pagina is niet beschikbaar'. Dat krijg je sinds gisteren te zien als je probeert om het Instagram-account van Bottega Veneta te openen. De 2,5 miljoen volgers en de 1,9 miljoen posts van het merk zijn nergens meer te bespeuren. Noch het modehuis zelf, noch creatief directeur Daniel Lee geeft een verklaring voor deze opvallende beslissing en de enigszins vreemde timing ervan. In coronatijden zijn sociale media het kanaal bij uitstek om de banden met hun publiek en potentiële kopers aan te halen.

Volgens Vogue past deze beslissing in een bredere strategie van het merk om zichzelf wat meer low profile op te stellen, in navolging van onder meer Hermès. Daarbij wordt er gerefereerd naar de show voor de lentecollectie 2021, waarbij het aantal aanwezigen tot een strikt minimum was beperkt. Op de bijbehorende beelden van de show rustte een twee maanden durend embargo. Daniel Lee liet zich tijdens de show ontvallen dat het merk op zoek is naar de 'menselijke connectie' en dat hij niet gelooft in virtuele shows.

Bottega Veneta maakt deel uit van het luxeconcern Kering. Daniel Lee is er sinds 2018 creatief directeur.

