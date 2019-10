Het Belgische e-commerceplatform Avail verbindt opkomende modemerken via curators met online shoppers. Het platform wordt gerund vanuit Antwerpen, door een jong team onder leiding van Noëmie Haverhals. 'Door te werken met micro-stores, aanstormend talent en curators bieden we een vernieuwende manier van online winkelen aan.'

Avail is een nieuw Belgisch social e-commerceplatform dat modeliefhebbers en jonge designers dichter bij elkaar brengt via micro-stores die curators samenstellen. Het concept is een combinatie van een webshop en een inspiratieplatform. Een soort Pinterest waarop je rechtstreeks kunt shoppen.

...