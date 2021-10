In de nasleep van de coronacrisis staat er in ons land een leger nieuwe ontwerpers klaar. Tijdens de Week van de Belgische Mode zetten we op Weekend.be elke dag een opvallende nieuwkomer in de schijnwerpers. Vandaag: het luxueuze accessoirelabel Charlotte Beaude.

De Brusselse Charlotte Beaude (30) transformeerde zichzelf van interieurontwerpster tot designer van modeaccessoires. Charlottes merk ademt luxe en elegantie. Met haar handtassen, zijden sjaals en riemen serveert ze kwalitatieve en functionele accessoires die hun dragers in een handomdraai een gracieuze uitstraling bezorgen.

DE START

'Ik heb interieurarchitectuur en product design gestudeerd in Brussel. Na mijn studies startte ik mijn carrière bij een architectenbureau, maar ik voelde me er niet helemaal thuis. Na drie jaar besefte ik dat ik wilde ondernemen en mijn eigen zaak wilde starten,' steekt de ontwerpster van wal. De volgende stap was een eigen studio in interieurdesign, The Murmur Studio, die ze oprichtte met een vriendin. 'Momenteel combineer ik deze job met mijn accessoirelabel.'

De voorbije twee jaar timmerde Charlotte op haar eigen tempo aan haar merk. 'Net toen ik klaar was met mijn ontwerpproces en op zoek wilde gaan naar producenten sloeg de pandemie in als een bom. De fabrieken sloten de deuren en ik moest mijn beurt afwachten.' Eind december vorig jaar was het dan eindelijk zover: Charlotte Beaude werd gelanceerd.

Een eigen modemerk was een droom die werkelijkheid werd. 'Tijdens mijn studies leerde ik interieurobjecten ontwerpen, maar een handtas ontwikkelen ligt eigenlijk niet zover af van het ontwerpproces dat ik gewoon was. Ik start altijd van de functionaliteit van een object.' De kennis die ze vergaarde over architecturale en decoratieve esthetiek en ontwerpprocessen kanaliseerde Charlotte in haar sjaals en handtassen. Een verwijzing naar haar achtergrond zie je onder meer in haar logo, een geometrisch lijnenspel dat doet denken aan art déco.

PRODUCTIE

Vanop afstand een fabrikant kiezen was geen optie voor de ontwerpster. 'Ik wist van in het begin dat ik in Europa wilde produceren en dat ik de producenten wilde bezoeken.' Het leder is afkomstig van Frankrijk en de stoffen voor de foulards vond Charlotte in Italië. 'Het was niet simpel om de juiste fabrikanten te vinden. Ik heb verschillende bedrijven bezocht, want ik wilde de teams ontmoeten, zien hoe de werkomstandigheden zijn. Het is niet zo dat alle Europese fabrikanten ethisch produceren. Je moet echt een goede check doen als je zeker wilt zijn dat alles er eerlijk verloopt,' licht ze toe. 'Ook moet je veel geduld hebben en niet opgeven. In het begin ben je nog een nobody, en moet je de producenten overtuigen van je product.' Haar geduld werd beloond en de fabrikanten waar Charlotte uiteindelijk mee in zee ging, geloven volledig in haar merk en gaan voor niks minder dan topkwaliteit.

De ontwerpster is zeer tevreden met haar huidige leveranciers, maar sluit niet uit dat ze in de toekomst ook naar andere oorden trekt. 'Ik sta open voor nieuwe samenwerkingen en wil altijd bijleren. Als er in de komende jaren bijvoorbeeld een goede, innovatieve leverancier voor plantaardig leer of een andere vorm van duurzaam materiaal op mijn pad komt, zou het kunnen dat ik ook daarmee aan de slag ga. Wie weet wat de toekomst brengt?'

Duurzaamheid is immers heel belangrijk voor Charlotte. 'We leven in een tijd van overconsumptie. Daar wil ik absoluut niets mee te maken hebben. We moeten de kar keren en resoluut voor minder en beter gaan. Het klopt dat mijn producten niet goedkoop zijn, maar ze gaan wel jaren mee. Het zijn geen wegwerpproducten, maar items om te koesteren. Ik heb er enorm veel werk in gestopt en de vaklieden waar ik mee werk ook. Mindere kwaliteit leveren om de prijs te drukken is absoluut geen optie.'

FAMILY FIRST

De drang om modeondernemer te worden zat niet in haar genen, maar toch heeft haar familie een grote rol gespeeld in haar keuze. 'Ik heb geen familieleden die in de mode werken, maar mijn familie is wel heel creatief. Mijn moeder heeft me enorm geholpen met dit project. Ze is mijn Super Mom,' lacht Charlotte.

Ook de andere vrouwen uit Charlottes familiestamboom speelden een belangrijke rol in het creatieproces. De handtassen kregen dan ook toepasselijk namen van de vrouwen in haar familie: haar moeder Carine; Louise, haar grootmoeder langs vaders kant; Mathilde, haar grootmoeder langs moeders kant; en Germaine, haar overgrootmoeder. 'Als kind keek ik enorm op naar hun stijl en charme. Hun vrouwelijke elegantie wilde ik vertalen naar accessoires, zodat we ook vandaag in de moderne wereld een stukje van die elegantere tijden kunnen meedragen.'

Het idee van te kijken naar de vrouwen uit je familie om je aan te spiegelen, inspireert Charlotte ook op vlak van duurzaamheid. 'Een handtas die je kunt overdragen van moeder op dochter moet de tand des tijds doorstaan. Zo ontwerp ik mijn handtassen: tijdloos en kwalitatief, zodat ze een generatie kunnen overbruggen.'

FILOSOFIE

Je zou het niet zeggen als je de oogstrelende ontwerpen ziet, maar Charlotte Beaude start steevast met de functionaliteit van haar creaties. 'Mode moet niet enkel mooi zijn, maar ook bruikbaar. Aan accessoires die louter mooi staan wezen in je woonkamer heb je niets. Het concept van mijn merk vertrekt vanuit het idee dat je als vrouw diverse noden hebt op verschillende momenten van de dag. Daarom voorzie ik enkele formaten, die aangeduid worden door de uren van de dag waarop je de handtas gebruikt. De behoefte van de vrouw bepaalt de vorm van de tas.' Zo is de '9.17' een groter formaat, waar ook je laptop in past, en kan je de '24' de hele dag meenemen als je wil.

Foto's en beschrijvingen helpen een beeld te vormen, maar een creatie van Charlotte Beaude kan je best in het echt ervaren. Inmiddels heeft de ontwerpster dan ook een eigen showroom geopend. 'Dit is een mooie stap, want voor mijn producten is het heel belangrijk dat inkopers ze in het echt kunnen zien en de kwaliteit kunnen voelen. Tijdens de pandemie lag dit moeilijk, dus ik ben heel blij dat ik mensen kan ontvangen in mijn showroom en hen kan tonen wat mijn ontwerpen uniek maakt.'

IN HET KORT: CHARLOTTE BEAUDE Tafelt graag bij.... Yamato, een heel lekker adresje in Parijs. Het is niet bekend of duur, maar de gerechten zijn super lekker en er is een goede sfeer. Drinkt het liefst koffie bij... Buddy Buddy en Belga & Co Coffee, beiden in Brussel. Geniet van de kunst van... De Brusselse kunstenaar Kevin Douillez Leest het liefst... Klassiekers. Ik duik graag in boeken waar ik bij kan wegdromen. Wordt geïnspireerd door... Mensen rondom me. Ik hou ervan om in een koffiebar te zitten en rond me te kijken. Leeft volgens deze waarden... Je hebt maar één leven, jaag dus je dromen na.

Eerlijkheid en volledig jezelf zijn.

Te koop via charlotte-beaude.com

