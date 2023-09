An Luyten over haar prikkelarme kledingmerk SAM: ‘Irriterende kleding kan grote gevolgen hebben’

An Luyten merkte dat haar hoogsensitieve zoon bepaalde kledij niet kon verdragen. Om hem en vele anderen te helpen, ontwikkelde ze SAM Sensory & More: prikkelarme uniseks kleding en accessoires.

Iedereen kent wel het vervelende gevoel van jeukende stof, irriterende etiketten of schurende naden. Voor sommige mensen zijn deze ongemakken zo storend dat de prikkels hun leven in de war sturen.

An Luyten is mama van een hoogsensitieve zoon, die last heeft van een tactiele overgevoeligheid. Kleding vinden die hem niet belemmert, is een enorme opgave. Dit probleem leidde uiteindelijk tot het oprichten van een eigen merk, SAM Sensory & More, dat alle ongemakken probeert weg te filteren.

Hoe heb je de stap naar een eigen merk gezet?

An Luyten: ‘Ik heb een totaal andere achtergrond. Van opleiding ben ik ingenieur-architect en ik heb jarenlang sociale huisvestigingsprojecten gedaan. Toen mijn zoon Lex enorm veel last bleek te hebben van slecht zittende kleding, ben ik op zoek gegaan naar alternatieven.

Ik bekeek alle kledingstukken in detail. Ik trok ze binnenstebuiten, controleerde de naden, voelde aan de stof. Er ging veel opzoekwerk mee gepaard. Het leek hopeloos, want ik vond niets waar Lex zich echt goed in voelde.



An Luyten van SAM Sensory & More Uiteindelijk ben ik ook gaan praten met een kinderpsycholoog om te achterhalen waar dit aan kon liggen en of dit enkel voor mijn kind zo’n probleem was. Hij vertelde me dat er heel veel kinderen last hebben van kleding en dat prikkelgevoeligheden verregaande gevolgen kunnen hebben. Als je je niet veilig en rustig voelt, ervaar je veel stress. Voor een kind kan het zelfs leerstoornissen met zich meebrengen.

De impact van prikkelgevoeligheid was dus veel groter dan ik dacht en ging veel breder dan ons gezin. Ik heb mijn hart gevolgd en ben begonnen aan het avontuur dat SAM Sensory & More zou worden.’

Een eigen kledingmerk oprichten is al niet simpel, maar eentje dat prikkelarm is heeft vast veel voeten in de aarde. Hoe ben je te werk gegaan?

‘Aangezien mijn achtergrond ingenieur-architect is, heb ik het project benaderd zoals het bouwen van een woning. De start was letterlijk een lege Excel-pagina waarop ik alle verschillende stapjes noteerde, net zoals bij een bouwproject.

Het was belangrijk voor mij om de juiste partners te vinden. Ik kan zelf niet naaien of kleding ontwerpen, dus ben ik op zoek gegaan naar een modeontwerper met een affiniteit met prikkelgevoeligheid. De eerste ontwerpster waar ik mee samenwerkte komt uit Denemarken en heeft mode gestudeerd in Londen. Omdat ze zelf een zoon met autisme heeft, begreep ze heel goed wat mijn plan met SAM was. Nu werk ik samen met een ontwerpster uit Polen, die ook in Londen gestudeerd heeft. Ze heeft twee broers met autisme en heeft onderzoek gedaan naar de aanpassingen die neurodiverse mensen doen aan hun kleding om zich beter te voelen. Het is heel fijn om samen te kunnen werken met mensen die zowel veel van ontwerpen en mode kennen als het belang van prikkelarme kleding en regulatie begrijpen.

Ik stelde ook focusgroepen samen, waarin experts, therapeuten en ervaringsdeskundigen hun mening kunnen geven over wat zij verwachten van prikkelarme kleding. Eerst was dat conceptueel, daarna werkten we met samples die de focusgroep kon uitproberen. Zo zijn de eerste stuks van SAM ontstaan. Dat concept blijven we aanhouden bij nieuwe producten. We zullen de nieuwe stuks altijd voorleggen aan een testpanel voor ze verkocht worden. SAM Sensory & More

Dat er meteen veel steun en enthousiasme was, gaf me de energie die nodig was om het ondernemersavontuur vol goede moed aan te vatten. Ook de trajecten die ik heb kunnen volgen van Netwerk Ondernemen en Startit KBC hebben me enorm geholpen. Als startende ondernemer zijn een klankbord en netwerk van groot belang. Je hoeft het niet allemaal alleen uit te pluizen, samen sta je sterker.’

Intussen is SAM niet enkel meer voor kinderen, maar kunnen ook volwassenen terecht bij jullie. Wat is de doelgroep van SAM?

‘Inderdaad, initieel bood ik maten aan voor kinderen tot twaalf jaar. Omdat de vraag naar grotere maten al snel volgde, breidden we uit naar zestien jaar en uiteindelijk ook naar volwassenen tot maat XL.

Omdat onze regulerende accessoires er mooi en subtiel uitzien, kun je ze gewoon dragen op school, op je werk, in de winkel, in het station of de luchthaven: overal waar je een overvloed aan prikkels kunt ervaren

Onze doelgroep is eigenlijk breder dan mensen verwachten. De meest voor de hand liggende groep zijn de prikkelgevoelige, hoogsensitieve personen en mensen met een diagnose zoals autisme en ADHD. Maar ik heb gemerkt dat er ook veel mensen zonder diagnose op zoek zijn naar prikkelarme kleding. Een gevoelige of dunner wordende huid kan ook een reden zijn om bij SAM aan te kloppen.

Het is dus zeker geen nichemarkt. Logisch eigenlijk, want veel mensen zijn op zoek naar hulpmiddelen om minder gestresseerd te zijn en ergeren zich aan slecht zittende kleding.

De collectie van SAM bestaat uit broeken, sokken, hoodies, T-shirts en ondergoed, maar ook uit accessoires. Geen handtassen of hoedjes, maar een verzwaarde kraag of een kauw-fidget. Waarvoor dienen deze accessoires?

‘Het zijn allemaal manieren om aan stress-regulatie te doen. Vaak zijn zulke accessoires nogal schreeuwerig of lelijk. Wij hebben geprobeerd om ze een subtiele look aan te meten, zoals een mode-accessoire. Aan de kleding zitten ook lusjes, waaraan de accessoires gemakkelijk bevestigd kunnen worden. Kauwen, bijten, ergens in knijpen of over wrijven: het zijn allemaal manieren om je zenuwstelsel tot rust te brengen. Ook helpen ze om je te kunnen concentreren. Voor kinderen is dat belangrijk in schoolcontext, voor volwassenen in werkcontext. Onze fidgets zijn gemaakt van veilige, niet-toxische siliconen. Veel beter om die te gebruiken dan op pennen te knabbelen of je nagels stuk te bijten.

SAM Sensory & More: fidgets voor zelfregulatie

Zelf draag ik, terwijl wij dit gesprek voeren, een T-shirt van SAM én de verzwaarde kraag. Ik ben ook snel overprikkeld, maar dankzij de kraag kan ik kalm en gefocust blijven in stresserende situaties. We hebben ook een verzwaard heuptasje in de aanbieding. Deze accessoires werken volgens het diepe druk-effect, wat je misschien kent van een verzwaard deken of het heilzame effect van een stevige knuffel krijgen. Omdat onze regulerende accessoires er mooi en subtiel uitzien, kun je ze gewoon dragen op school, op je werk, in de winkel, in het station of de luchthaven: overal waar je een overvloed aan prikkels kunt ervaren.’

De modesector heeft op vlak van duurzaamheid geen al te beste reputatie. Op welke manier probeer je met SAM een duurzaam alternatief te bieden?

‘Het klopt dat de modesector geen al te beste naam heeft. Transparantie is soms ver zoek. Ik heb geluk dat de ontwerpsters waar ik mee in zee ben gegaan al veel kennis hadden over de beste productiefabrieken om mee samen te werken. Onze producten worden gemaakt in Turkije, Roemenië en België, in ethische werkomstandigheden. Voor de logistiek werken we met een sociaal maatwerkbedrijf in Herentals.

De kledingstukken van SAM zijn niet gemaakt als wegwerpproduct, maar om lang te koesteren

Omdat kwaliteit heel belangrijk is voor prikkelarme kleding, is de juiste productiepartners vinden essentieel. Onze binnenkant moet minstens even goed worden afgewerkt als de buitenkant. Ik ben blij dat ik mijn netwerk daarvoor heb kunnen aanboren, want het is niet simpel om als nieuwkomer zelf de bomen door het bos te zien.

SAM is een sober, stijlvol en uniseks merk. Onze stuks zijn niet gemaakt als wegwerpproduct, maar om lang te koesteren. De stoffen bestaan uit een mix van biokatoen en viscose of modal. De reden voor deze mix is het belang van de zachtheid van onze stoffen. Als je puur katoen gebruikt, blijft het niet even zacht na meerdere wasbeurten. De stof is heel ademend en knelt niet.’

SAM Sensory & More: verzwaarde kraag die zorgt voor een ontspannende diepe druk

Krijg je reacties van mensen die dankzij SAM beter in hun vel zitten?

‘Ja, en dat is waar ik het voor doe: dat kinderen en volwassenen zich goed kunnen voelen. Ik krijg als feedback van klanten te horen dat hun kinderen bepaalde kledingstukken niet meer wilden dragen tot ze een item van SAM kregen. Zo was er een veertienjarig meisje dat geen ondergoed kon verdragen. Haar mama mailde me om te zeggen dat mijn merk haar leven veel gemakkelijker heeft gemaakt. De impact van de juiste kleding kan echt groot zijn.

Zeker nu ik een eigen bedrijf heb, moet ik heel goed luisteren naar mijn handleiding en daar niet te sterk van afwijken. Het is een constante zoektocht.

Een opvallend weetje is dat mijn beste verkooppunt Australië is. Dat ze bij een Belgisch merk bestellen vanuit de andere kant van de wereld, wil zeggen dat er echt nood is aan prikkelarme opties. Er bestaan wel enkele merken, maar die zijn vaak niet stijlvol.’

Kun je tot slot enkele tips geven hoe je kunt omgaan met hoogsensitiviteit, naast zorgen voor prikkelarme kleding en regulerende accessoires?

‘Omdat mijn zoon soms heel explosief reageerde, zijn we op zoek gegaan naar de oorzaak. Dat bleek dus een overgevoeligheid aan prikkels te zijn. We hebben professionele hulp gezocht bij een kinderpsycholoog, omdat je als ouder het beste wil voor je kind, maar soms hulp van buitenaf nodig hebt. Vroeger zou men van een hoogsensitief kind misschien gezegd hebben dat het flauw deed, of vervelend was, maar als je weet welke prikkels triggerend zijn, kun je het leven van je kind echt gemakkelijker maken. Zo is het voor Lex belangrijk om genoeg structuur te krijgen. We praten op voorhand altijd over waar we naartoe gaan, hoe het er zal uitzien en wat we gaan doen. Omdat we intussen de handleiding van mijn zoon kennen, heeft hij minder last van zijn hoogsensitiviteit en heeft hij veel minder uitbarstingen.

SAM Sensory & More: verzwaard tasje voor een ontspannend diepe druk-gevoel Zelf heb ik pas beseft dat ik ook hoogsensitief ben toen er bij onze zoon een term op geplakt werd. Als kind kwam ik altijd thuis met hoofdpijn. Ik was op school ook heel gevoelig voor geuren en heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik wilde alles heel goed doen en voelde dat ik anders was dan mijn leeftijdsgenootjes.

Een paar weken geleden ben ik nog eens over mijn grenzen gegaan en ben ik bij het thuiskomen meteen in mijn bed gaan liggen. Te veel drukte na elkaar, te veel suikers gegeten, geen rust genomen: dan volgt er een shut down. Zeker nu ik een eigen bedrijf heb, moet ik heel goed luisteren naar mijn handleiding en daar niet te sterk van afwijken. Het is een constante zoektocht.

Wat er goed werkt is trouwens ook persoonlijk. Voor mij brengen sporten en gezond eten soelaas. Een goede tip die ik zelf ooit kreeg, is dat je verschillende dingen moet uitproberen. Vroeger geloofde ik niet dat yoga, meditatie en ademhalingsoefeningen iets voor mij zouden zijn, maar intussen weet ik dat deze technieken wél helpen. Als je met een open geest dingen uittest, vind je uiteindelijk hulpmiddelen om te ontspannen. Denk dus niet ‘dat werkt niet’, maar probeer het gewoon een paar keer uit. Dat vraagt wat doorzettingsvermogen, maar het is het waard.’

Samsensoryclothing.com