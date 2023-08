Ex-borstkankerpatiënt Lies De Nyn lanceert verzorgingsproducten voor mensen die chemo ondergaan

Lies De Nyn (29) brengt het eerste Belgische verzorgingsmerk op de markt voor kankerpatiënten. Het merk Moksi vloeit voort uit haar eigen ervaring met borstkanker. ‘Je hebt al zoveel aan je hoofd en dan moet je nog op zoek naar geschikte producten voor je uitgedroogde huid. Daar wil ik een oplossing voor bieden.’

Lies De Nyn kreeg eind 2020 te horen dat ze hormoongevoelige borstkanker had. Er volgde een bewogen jaar, met een operatie om de tumor weg te snijden, een eicelpunctie en chemobehandelingen. Een chemobehandeling ondergaan kan heel wat kwalen met zich meebrengen, zoals misselijkheid, haaruitval en een super droge huid. Chemo valt immers je sneldelende cellen, zoals je huid, aan.



In het ziekenhuis kreeg Lies een bundeltje met info mee, maar als kankerpatiënt moet je nog veel zelf uitpluizen. ‘Zelf ben ik pas na mijn eerste chemosessie op zoek gegaan naar producten om mijn uitgedroogde huid mee te verzorgen. Op dat punt voelde ik me al vrij belabberd, dus zelf in de winkel gaan zoeken naar geschikte producten was verre van ideaal. Ik heb heel wat ingrediëntenlijsten bestudeerd, maar er zijn eigenlijk maar weinig merken die crèmes en zepen aanbieden die oké zijn voor oncologische patiënten. Ze mogen geen parfum bevatten en ook ingrediënten zoals parabenen kun je best vermijden. Als je kanker krijgt, heb je daarom de neiging om vooral te grijpen naar groene, natuurlijke producten. Helaas zit er ook daar een addertje onder het gras: ze bevatten vaak essentiële oliën en die kunnen allergische reacties veroorzaken. Ik heb best veel geld uitgegeven in mijn zoektocht naar veilige, hydraterende producten.’

Uniseks verzorging



Omdat Lies nergens een merk vond dat volledig geschikt was voor oncologische patiënten, besliste ze dus om na haar behandelingen zelf een merk uit de grond te stampen met huid- en lichaamsverzorgingsproducten. ‘Oorspronkelijk wilde ik cadeaupakketten samenstellen, omdat mensen doorgaans niet weten wat ze kunnen geven aan iemand met kanker. Zelf heb ik een pakketje van Rituals gekregen van vriendinnen. Goed bedoeld, maar helaas veel te geparfumeerd.’

De naam Moksi komt van het Engelse ‘Moxie’, slang voor een persoon met vechtlust, doorzettingsvermogen en karakter.

‘Tijdens mijn onderzoek naar geschikte producten om in zo’n pakket te stoppen, herinnerde ik me hoe moeilijk de zoektocht was voor mij en mijn lotgenoten. Op die manier is het idee van Moksi ontstaan. Ik heb mijn focus verlegd en ben op zoek gegaan naar mensen om mee samen te werken. Ook aan de jonge vrouwen die samen met mij behandeld werden voor borstkanker in Mechelen heb ik advies gevraagd. Ze vertelden me welke producten zij wel of niet goed vonden en waarom. Zo had ik een basis om mee te starten.’

Lies De Nyn en haar papa © Stefanie Evenepoel

Internationaal heb je wel enkele merken met dezelfde missie, maar die zijn doorgaans niet uniseks. ‘Alsof enkel vrouwen kanker kunnen krijgen,’ klinkt het bij Lies. ‘Kanker kent geen ras, kleur of gender. Ook mannen hebben last van hun huid tijdens de chemokuren. Helaas merk ik dat ook bij mijn eigen papa, die momenteel een kankerbehandeling ondergaat. Je lichaam reageert op alles anders: op voeding, maar ook op verzorgingsproducten.’

Vijf producten

Toen haar besluit vaststond, volgde er een lange zoektocht naar de juiste producent. ‘Ik wilde in zee gaan met een laborant die mijn noden helemaal snapte. Omdat ik last had van “chemobrain” wilde ik ook graag werken met iemand uit België of Nederland, zodat de communicatie vlot in m’n moedertaal kon verlopen. Uiteindelijk heb ik een goede partner gevonden, daar ben ik heel dankbaar voor.’ Na een zorgvuldig proces van zoeken naar de juiste formules en de producten en verpakkingen testen, is het bijna zover: Moksi kan dit najaar van start gaan met vijf producten.



In het gamma zitten een bodylotion, gezichtscrème, lippenbalsem, shampoo en een doucheboter. Vooral dat laatste product blijkt een schot in de roos. ‘Net zoals de meeste kankerpatiënten waste ik mij met een douche-olie, maar ook die bleek niet mild genoeg. Vandaar het idee om een doucheboter te ontwikkelen. Wanneer je de boter onder water houdt, wordt het een melkachtige vloeistof. Ik heb er al veel lovende reacties over gekregen van de testers. Het is het meest innoverende product van de vijf.’

Alle hydraterende producten van Moksi zijn zo ontwikkeld dat ze je huid voeden, maar niet lui maken. ‘Onze producten zijn zo huideigen mogelijk en geven de huid de nodige bouwstenen, zodat ze zichzelf kan herstellen,’ klinkt het trots. De shampoo werd dan weer ontwikkeld met het oog op de ijskap die mensen dragen tijdens hun chemokuur, om de haaruitval te beperken. ‘Je mag je haar maar twee keer in de week wassen tijdens chemo, dus je wilt een milde, maar goed ontvettende shampoo om jeuk te vermijden.’ Ook werd er rekening gehouden met coeliakiepatiënten: ‘Alle producten van Moksi zijn daarom glutenvrij.’

Mensen vragen vaak of ze iets voor je kunnen doen, maar iemand die ziek is, gaat niet snel om hulp vragen. Je kunt dus beter proactief zijn of hele concrete voorstellen doen. Lies de Nyn

Oorspronkelijk had Lies tien producten in gedachten om Moksi mee te lanceren. ‘Maar in het labo hebben ze me ingetoomd’, lacht ze. ‘Vijf producten is al veel om als jonge starter mee aan de slag te gaan. Maar ik hoop het gamma van Moksi dus zeker nog uit te breiden in de toekomst. Een goede formule vinden voor een nagelversteviger is alvast een droom die ik koester. Bij bepaalde types chemo raden ze namelijk aan om nagellak te smeren, zodat je nagels niet scheuren. Uiteindelijk bleek dat de nagellak die ik gebruikte formaldehyde bevatte, en dat kan kankerverwekkend zijn voor je neusvliezen.’

Doorzetter

De naam Moksi komt van het Engelse ‘Moxie’, slang voor een persoon met vechtlust, doorzettingsvermogen en karakter. Een betere naam voor het merk van Lies konden we zelf niet bedenken: voor ons zit een jonge vrouw met een enorm veel levenslust en zin om te ondernemen. Ze moest tijdens de coronajaren vechten tegen kanker en grijpt het leven na deze strijd met beide handen aan. Zonder voorkennis van ondernemen of de samenstelling van verzorgingsproducten dook ze vol goesting in haar eigen zaak.

Lies De Nyn © Stefanie Evenepoel

‘Misschien is het wel goed dat ik zo positief en naïef in dit ondernemersverhaal ben gestapt, want je eigen verzorgingsmerk oprichten is niet simpel. Er komt veel bij kijken, zaken waar ik op voorhand niet over had nagedacht,’ geeft Lies toe. ‘Ik ben eigenlijk opgeleid als interieurarchitect en heb dus een totaal andere achtergrond. Maar ik ben ervoor blijven gaan en dit najaar is het eindelijk zover: eind oktober wordt Moksi gelanceerd.’

Sensibiliseren

Moksi is voor Lies niet enkel een job, maar ook een manier om haar verhaal te vertellen. ‘Ik heb gemerkt dat er nog sensibilisering rond kanker nodig is. Mensen vragen vaak of ze iets voor je kunnen doen, maar iemand die ziek is, gaat niet snel om hulp vragen. Het is niet te onderschatten wat voor impact de ziekte kan hebben op je mentale welzijn. Je kunt als vriend of familielid dus beter proactief zijn of hele concrete voorstellen doen. Ken je de serie Fuck you very very much? Voor de lancering van hun tweede seizoen hebben ze samen met Think Pink kaartjes laten maken rond dit thema, omdat een van de personages ook te kampen krijgt met borstkanker. Een goed idee, want zo reiken ze de omgeving van een kankerpatiënt concrete boodschappen aan. Als je door zo’n moeilijke periode gaat, is het heel zwaar wanneer je vrienden plots niet meer weten hoe ze met je kunnen communiceren. Mensen lijken een beetje bang van je als je ziek bent. Ik hoop met Moksi kanker dus ook meer bespreekbaar te maken. En de vrienden van patiënten kunnen bij ons terecht voor een gepast cadeautje.’

