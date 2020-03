Het online platform Trooper slaat de handen in elkaar met enkele winkelketens. ZEB, JBC, ICI Paris XL, Brantano en Torfs staan tot vijf procent van hun online inkomsten af aan verenigingen. 'Op die manier slaan we twee vliegen in één klap.'

Het werkt als volgt: ga via Trooper op zoek naar een vereniging die jij een hart onder de riem wil steken, koop een product bij een van de bovengenoemde winkelketens en er gaat automatisch tussen de twee en de vijf procent van de opbrengst naar de vereniging die jij koos. De retailers kiezen zelf hoeveel procent ze afgeven, maar dat gaat dan wel integraal naar de vereniging.

'Omdat het verenigingsleven stilligt door de lockdown willen wij ervoor zorgen dat ze toch op een of andere manier geld in het laatje krijgen', klinkt het bij Elisabet Lamote, co-founder van Trooper. Ook Wouter Torfs vindt dat bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid moeten tonen: 'Verenigingen liggen mij nauw aan het hart, want ik ben zelf lid geweest van de KSA. Door het initiatief #shopinjekot slaan we twee vliegen in één klap: de mensen shoppen via onze webshop én we geven het verenigingsleven een boost.'

En die boost is soms broodnodig, weet ook Wim Doudelet van de gemeentelijke basisschool in Huizingen: 'Wij zijn al twee jaar actief op Trooper en de school heeft in die tijd al ruim 8.000 euro kunnen inzamelen. Binnenkort komt ons schoolfeest eraan maar of dat doorgaat is nog niet zeker, dus alle extra's zijn welkom.'

