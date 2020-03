Lingeriefabrikant Van de Velde uit Schellebelle is sinds vorige week overgeschakeld op een gedeeltelijke productie van mondmaskers. In totaal produceert het bedrijf zo'n 1.000 à 1.500 maskers per dag.

'Zolang het nodig is, zullen wij kosteloos mondmaskers produceren', klinkt het nog. Het gaat om zo'n 1.000 à 1.500 stuks per dag.

De vraag naar mondmaskers kwam vorige week van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in Aalst. Dinsdag werd het machinepark herschikt in Schellebelle en sinds woensdag zijn een tiental stiksters van het bedrijf druk in de weer met de productie van type 2-mondmaskers voor medisch gebruik.

Sociaal engagement

'De stiksters werken met steriel materiaal dat aangeleverd wordt door het ziekenhuis', klinkt het bij Vaesen. 'Ze werken in in een grondig gereinigde en ontsmette werkomgeving. Daarnaast dragen ze tijdens het stikken handschoenen en een mondmasker, om steriel en volgens strikte hygiënische procedures te werken. We doen dit volledig kosteloos, dit past in ons sociaal engagement als bedrijf.'

Dagelijks worden zo'n 1.000 à 1.500 mondmaskers gemaakt. 'Die worden dan naar het ASZ ziekenhuis in Aalst gebracht, zij verzorgen op hun beurt de verdeling onder de naburige ziekenhuizen. Hoe lang wij dit nog zullen doen? Zolang er vraag naar is, zullen wij produceren', eindigt Vaesen. 'Solidariteit dragen wij hoog in het vaandel en onze stiksters zijn enthousiast om hun steentje bij te dragen en de ziekenhuizen in de regio te helpen.'

