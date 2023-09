Achter de schermen met de stylist: hoe komt een modeshoot tot stand?

Hoe kies je een model voor een shoot? En van waar komen al die kleren? Knack Weekend-styliste Christine Van Laer legt uit.

Hoe ontstaat een idee voor een modeshoot?

“Elk seizoen volg ik de defilés online. Daarna laat ik wat ik gezien heb enkele weken bezinken. Ik verzamel sfeerbeelden die me inspireren op een moodboard en ga daarmee aan de slag om nieuwe, visuele verhalen te creëren. Die verhalen, of moods, stel ik voor aan de redactie. Zij leggen alle voorstellen die ze krijgen samen en maken een selectie.”

Wat is de volgende stap?

“Eens ik een go heb van de redactie, begin ik met het samenstellen van een team. Ik ga op zoek naar een fotograaf wiens stijl past bij de sfeer die ik wil neerzetten. Ik werk vaak samen met dezelfde mensen, omdat het belangrijk is dat we op dezelfde golflengte zitten, de communicatie vlot verloopt en ik op de dag van de shoot niet voor verrassingen kom te staan. Samen met de fotograaf werk ik het moodboard verder uit, zoeken we een locatie, een visagist en modellen die passen bij het verhaal.”

Hoe kies je een model?

“Ik contacteer de modellenagentschappen waarmee ik vaak samenwerk en laat hun weten naar welk type model ik op zoek ben. Voor Knack Weekend is het belangrijk dat een model niet te mager of te jong is, maar ook dat er voldoende variatie is tussen de modellen in de andere shoots van dat seizoen, zodat we niet één type model tonen. Ik heb graag een model met een interessant kopke¸ dat de kleren aanvoelt en goed beweegt. Iemand met persoonlijkheid en liefst ook wat ervaring. Iemand die kan poseren, maar ook heel nonchalant kan overkomen, alsof ze per ongeluk is vastgelegd op foto.”

Waar haal jij de kleren voor een modeshoot?

“De meeste merken werken samen met een persbureau. Zij hebben een samplecollectie waaruit je als stylist een selectie kunt maken. Twee tot drie weken voor een shoot scrol ik online nog een keer door de collecties van het seizoen en noteer ik mijn favoriete looks. Vervolgens contacteer ik de persbureaus van die merken, in binnen- en buitenland, en geef ik door wat ik graag zou uitlenen. Ik maak altijd een ruime selectie, want het is lang niet zeker dat wat je opvraagt ook aankomt. Iedereen werkt namelijk met die ene samplecollectie en sommige stukken zijn heel gegeerd.”

Hoe kies je welke looks in een modeshoot komen?

“Als alle kleren en accessoires zijn aangekomen in onze opslagruimte in Kontich, begin ik met het samenstellen en fotograferen van de silhouetten. Voor een shoot met één model hebben we ongeveer zes tot acht silhouetten nodig. Ik neem ook altijd een tiental stuks extra mee, zodat ik op de dag van de shoot toch nog kan wisselen als dat nodig zou zijn. In totaal heb ik ongeveer veertig kledingstukken bij, plus accessoires en juwelen.”

Hoe ziet de dag van de shoot eruit?

“Ik vertrek vanuit Kontich met een camionette vol kleren naar de locatie. Nadat alles is uitgepakt, gestoomd en gesorteerd, overlopen we samen het moodboard en bespreken we de visagie. Meestal zie ik het model dan voor de eerste keer in real life. De eerste foto neemt altijd het meeste tijd in beslag, ongeveer 45 minuten, omdat de fotograaf nog op zoek is naar het juiste licht en de leukste hoeken om te fotograferen. Eens dat goed zit, doen we er een half uur per foto over. Van elke look worden ongeveer 200 à 300 beelden gemaakt. Uiteindelijk zie je er daar één van in het magazine.”

Wat kan er zoal mislopen op een shoot?

“Het weer zorgt in België voor de grootste problemen. Dan kan je niet anders dan flexibel zijn en een oplossing zoeken. Iedereen is geboekt voor die ene dag, we kunnen dus niet zomaar later terugkomen. En dan heb je natuurlijk ook kleding die niet of te laat aankomt, een model dat niet wil meewerken of de elektriciteit die het voortdurend laat afweten.”

Wat moet er nog gebeuren na de dag van de shoot?

“De dag erna moeten alle kleren en accessoires worden ingepakt en teruggestuurd naar het persbureau. Samen met de fotograaf selecteer ik enkele foto’s per look die naar het magazine worden gestuurd. Zij maken een definitieve keuze en die beelden worden bewerkt door de fotograaf. Op basis van de beelden controleer ik alle legendes bij de foto’s, zodat de lezers weten van welke merken de kleren zijn. In totaal ben ik ongeveer vijf volle dagen aan één modeshoot bezig.”