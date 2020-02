Heel wat grote namen gaven verstek voor deze editie van de New York Fashion Week. Daar kan je heel wat van denken, maar het geeft de kleinere spelers wel wat extra ademruimte. Drie opvallende shows.

De New York Fashion Week staat in brand, maar er staat nieuw talent klaar om op te rijzen uit de assen. Dat kopt Business of Fashion boven een artikel over jonge designers die hun kansen zien in de afwezigheid van grote namen als Tom Ford en Ralph Lauren. Kijk even mee over de oceaan en ontdek wie al een grote indruk heeft gemaakt.

Priscavera

Tikje tacky, maar dan wel gesofisticeerd. Zo omschrijft het modemagazine de ontwerpen van de Amerikaanse - maar in Rome opgegroeide - Prisca Vera Franchetti. De ontwerpster wordt gelauwerd omwille van haar zin voor experimenteren in een tijd waarin niets in de mode nog zeker is.

Priscavera op de New York Fashion Week © Imaxtree

priscavera.com

Monse

De modeweek werd vrijdag officieel geopend door een show van Laura Kim en Fernando Garcia. Zij hebben naast hun job als designers voor Oscar de la Renta immers nog tijd om hun eigen collectie te bedenken, Monse. Hun show met punk elementen viel in de smaak bij BoF, al komt er wel de kritische vraag hoe lang het merk de aandacht van mensen zal kunnen vasthouden.

Monse op de New York Fashion Week © Imaxtree

monse.com

Rachel Comey

Comey is verre van nieuw, maar het merk is nooit erg populair geweest. Daar zou volgens BoF wel eens verandering in kunnen komen. De ontwerpster organiseerde zoals altijd een diner om haar nieuwe collectie voor te stellen, waarop tal van (beroemde én interessante) gasten hun eigen verhalen konden vertellen. Niet enkel dat etentje was de moeite, ook de creatieve ontwerpen verbaasden. In februari opent de ontwerpster haar eerste Europese winkel in Parijs.

rachelcomey.com

