Van 18 tot 27 juni organiseert A.F. Vandevorst in Antwerpen een stockverkoop van kledij, schoenen, juwelen en accessoires uit de collecties van de afgelopen twintig jaar.

Het Belgische merk van An Vandevorst en Filip Arickx deed begin dit jaar de boeken dicht. Deze stockverkoop zou weleens de laatste kans kunnen zijn om een uniek stuk op de kop te tikken. Het duo verkoopt kledij, schoenen, juwelen en accessoires uit hun hele modecarrière.

Om een veilige verkoop te verzekeren moeten modefans vooraf een tijdslot reserveren via de website van het merk. Ze krijgen dan een slot van 1 uur en 45 minuten om te passen. Tussen elk slot zit een kwartier tijd om de gepaste kledij te stomen. Alle klanten moeten ook een masker dragen. Betalen kan met kaart en cash.

De stockverkoop gaat door in de Indiëstraat 10 in Antwerpen. Meer info vind je op afvandevorst.be.

