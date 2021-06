Eten uit blik sleept een kwalijke reputatie met zich mee, maar dat is niet altijd terecht. Steeds meer makers kiezen immers voor het lucht- en lichtdichte materiaal om hun producten in te verpakken. Maak plaats in de voorraadkast, want het aanbod bestaat uit meer dan tomatenblokjes.

Tijd om je blik te verruimen, want blikken zijn volledig recycleerbaar, zijn een licht materiaal (wat transport milieuvriendelijker maakt dan bij bijvoorbeeld glas), uitermate geschikt voor exotische producten die vers niet te vinden zijn én jaren houdbaar. Wie ze omarmt, heeft dus altijd lekker eten in huis! Maar - toegegeven - daarbij is het wel een kwestie van ontdekken welke exemplaren de moeite zijn en welke niet. Deze acht stuks werden alvast uitgebreid geproefd en goedgekeurd. Olijven in blik kunnen onderdeel zijn van het aperitief, maar zijn vooral lekkere smaakmakers in een warme bereiding. 2,50 euro bij pimenton.be Of je het nu gebruikt als basis voor je eigen harissapasta of als rub voor een mooi stuk vlees: deze kruidenmix is een streling voor de tong. 7,50 euro bij goodfoodshop.be Een ideale vervanger als je niet aan chipotle-pepers kunt komen, maar wel echt Mexicaans wilt koken. Cool Chile won al tal van wedstrijden voor haar authentieke producten. 4,85 euro bij pimenton.beGearomatiseerde olijfolie van topkwaliteit, gemaakt door een Belg in Umbrië. 15 euro via casa-astrid.com Met dit merk wil de Nederlandse seafood-chef Bart van Olphen iedereen aanzetten om te kiezen voor duurzaam gevangen vis.Vanaf 1,89 euro bij Carrefour en Albert Heijn Tonijn is een unieke vis, maar helaas ook vaak overbevist. Dit plantaardige alternatief komt helemaal tot zijn recht in gerechten zoals pasta of pizza. 3,19 euro bij Albert Heijn Je hoeft niet te weten dat dit een Portugees merk is om het te proeven: deze sardinepaté teleporteert je naar een afgelegen strand in het hart van de Algarve. 2,90 euro via pimenton.be Onrijp jackfruit heeft behalve een textuur die erg doet denken aan vlees ook een neutrale smaak. Dat maakt het een graag geziene gast in de keuken van vegetariërs die niet bang zijn van marinades. 2,45 euro bij Albert Heijn