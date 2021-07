Duizenden mensen zullen door het noodweer dat ons land treft nu en de komende weken hulp nodig hebben en minstens evenveel mensen staan klaar om die te bieden. Maar hoe help je echt, zonder de professionele hulpverleners in de weg te lopen? Enkele initiatieven opgelijst.

De beelden van de watersnood in het zuiden en oosten van ons land komen hard binnen voor wie het wel droog wist te houden. Her en der staan mensen op die de slachtoffers willen helpen, alleen: hoe doe je dat, bij zo'n enorme ramp? Hier lijsten we enkele gecoördineerde acties op.

#Aidehulp147

Lien de Leenheer schoot meteen in actie toen ze hoorde van de wateroverlast. Met de hulp van tientallen mensen die ze via sociale media rond zich verzamelde, bouwde ze op drie uur tijd het tweetalige online platform Aide Hulp 14-7. Daarop verzamelt ze concrete hulpvragen en manieren waarop je ter plaatse vrijwilligerswerk kan gaan doen. Ook wie bijvoorbeeld droge kleren te geef heeft of tijdelijk op huisdieren wil passen, kan dat via dit platform laten weten, zodat personen in nood contact kunnen opnemen.

Hulp aanbieden via Facebook

Het opzet van de Facebook-pagina met al zo'n 4.600 leden Wateroverlast: hulp geboden / gezocht is wat hetzelfde als het platform #Aidehulp147, maar omdat het een Facebook-pagina is, kan het er wel iets chaotischer worden. Toch hebben hulpvragers en --aanbieders er elkaar al gevonden. (Tip: gebruik de zoekfunctie rechtsboven!) Organisator Tanja Janssens verzamelt kleren, schoenen en droge voeding in Zolder, er worden slaapplaatsen aangeboden en stallen en weiden voor paarden en andere dieren.

Ter plekke gaan helpen

Via het al bestaande platform Give a Day, dat werkwillige vrijwilligers koppelt aan mensen met een hulpvraag, komen mondjesmaat 'vacatures' binnen. Zo gaven de gemeenten Fléron, Trooz en Chaudfontaine al aan alle hulp te kunnen gebruiken. Via de website kan je gemakkelijk je gegevens achterlaten, zodat ze je snel kunnen contacteren als ze helpende handen nodig hebben.

Ook de gemeente Spa lanceerde al een gerichte oproep:

Geld doneren

Het Croix-Rouge de Belgique heeft momenteel meer dan haar handen vol in de regio rond Luik. De organisatie is erg goed uitgerust om te doen wat ze kan, maar kan wel alle financiële steun gebruiken. Ook het Rode Kruis Vlaanderen laat weten dat giften met vermelding van de overstroming gebruikt zullen worden om het rampenparaatheidsfonds te spekken.

Dierenopvang

Heb jij een weide of wat extra plaats in jouw huis om tijdelijk dieren op te vangen? Dan kan je dat laten weten via de Nederlandse organisatie Watersnood Limburg Dierenhulp.

