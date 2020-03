Deze zes spelletjes hebben simpele spelregels, duren niet lang en zijn niet duur. Ideaal om tussen het werken door even snel met de kinderen te spelen.

1. Regenwormen

Regenwormen is een eenvoudig dobbelspelletje met simpele spelregels dat niet langer duurt dan dertig minuten. Iedereen vanaf ongeveer acht jaar kan het spelen. De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk regenwormen te verzamelen. Die verdien je door met dobbelstenen te gooien. Niet alleen geluk, maar ook tactiek bepalen wie de winnaar wordt. Prijs: ongeveer 13 euro.

2. Halli Galli

Halli Galli is een spelletje met kleurrijke kaarten met vruchten. Je legt telkens tegelijk een kaart met daarop een aantal vruchten op tafel. Liggen er precies vijf kaarten met hetzelfde fruit, dan moet je zo snel mogelijk op de bel duwen. Wie als eerste al zijn of haar kaarten kwijt is, verliest het spelletje. Het spelletje is geschikt voor kinderen vanaf een jaar of vier en duurt maximaal vijftien minuten. Prijs: ongeveer 15 euro.

3. L.A.M.A.

L.A.M.A. staat voor Leg Alle Minpunten Af. Het is een grappig geïllustreerd kaartspel met erg simpele spelregels. Iedereen vanaf een jaar of acht kan het spelen. De bedoeling van het spel is om zo snel mogelijk al je kaarten kwijt te raken. Het spel gaat heel snel waardoor je nauwelijk hoeft te wachten voordat je weer aan de beurt ben. Ook geschikt voor ongeduldige spelers dus. Langer dan een minuut of twintig duurt het niet. Prijs: ongeveer 11 euro.

4. Beverbende

Voor dit spel voor iedereen vanaf zes jaar heb je een goed geheugen nodig want je moet proberen zowel je eigen kaarten als de kaarten van je tegenstanders te onthouden. Probeer je medespelers zoveel mogelijk dwars te zetten en zelf zo weinig mogelijk punten te verzamelen. Het spelletje duurt ongeveer twintig minuten en kost 11 euro.

5. Carcassone junior

Dit is de kinderversie voor kinderen vanaf vier jaar van het gelijknamige spel voor volwassenen waarin je een middeleeuwse stad moet bouwen. In deze eenvoudige editie is het de bedoeling wegen aan te leggen. Wanneer je een weg hebt afgemaakt, mag je je poppetjes erop zetten. Wie het snelst al zijn poppetjes op het spel weet te zetten, wint. Het spelletje duurt maximaal dertig minuten en kost ongeveer 22 euro.

6. Boomgaard

Dit fraai getekende spelletje is al geschikt voor kinderen vanaf drie jaar. Het leuke is dat je niet tegen elkaar, maar juist samen speelt om de raaf die het fruit uit de boomgaard wil stelen te slim af te zijn. Kinderen leren er bovendien door tellen en kleuren en vormen herkennen. Het spelletje duurt ongeveer vijftien minuutjes. Het spel bestaat in een duurderde bordversie (ongeveer 30 euro) een goedkopere kaartversie (circa 10 euro). Er is trouwens ook een app van Boomgaard (Orchard) zodat de kinderen het zelf op de tablet kunnen spelen.

1. Regenwormen Regenwormen is een eenvoudig dobbelspelletje met simpele spelregels dat niet langer duurt dan dertig minuten. Iedereen vanaf ongeveer acht jaar kan het spelen. De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk regenwormen te verzamelen. Die verdien je door met dobbelstenen te gooien. Niet alleen geluk, maar ook tactiek bepalen wie de winnaar wordt. Prijs: ongeveer 13 euro. 2. Halli Galli Halli Galli is een spelletje met kleurrijke kaarten met vruchten. Je legt telkens tegelijk een kaart met daarop een aantal vruchten op tafel. Liggen er precies vijf kaarten met hetzelfde fruit, dan moet je zo snel mogelijk op de bel duwen. Wie als eerste al zijn of haar kaarten kwijt is, verliest het spelletje. Het spelletje is geschikt voor kinderen vanaf een jaar of vier en duurt maximaal vijftien minuten. Prijs: ongeveer 15 euro. 3. L.A.M.A.L.A.M.A. staat voor Leg Alle Minpunten Af. Het is een grappig geïllustreerd kaartspel met erg simpele spelregels. Iedereen vanaf een jaar of acht kan het spelen. De bedoeling van het spel is om zo snel mogelijk al je kaarten kwijt te raken. Het spel gaat heel snel waardoor je nauwelijk hoeft te wachten voordat je weer aan de beurt ben. Ook geschikt voor ongeduldige spelers dus. Langer dan een minuut of twintig duurt het niet. Prijs: ongeveer 11 euro. 4. BeverbendeVoor dit spel voor iedereen vanaf zes jaar heb je een goed geheugen nodig want je moet proberen zowel je eigen kaarten als de kaarten van je tegenstanders te onthouden. Probeer je medespelers zoveel mogelijk dwars te zetten en zelf zo weinig mogelijk punten te verzamelen. Het spelletje duurt ongeveer twintig minuten en kost 11 euro. 5. Carcassone junior Dit is de kinderversie voor kinderen vanaf vier jaar van het gelijknamige spel voor volwassenen waarin je een middeleeuwse stad moet bouwen. In deze eenvoudige editie is het de bedoeling wegen aan te leggen. Wanneer je een weg hebt afgemaakt, mag je je poppetjes erop zetten. Wie het snelst al zijn poppetjes op het spel weet te zetten, wint. Het spelletje duurt maximaal dertig minuten en kost ongeveer 22 euro. 6. BoomgaardDit fraai getekende spelletje is al geschikt voor kinderen vanaf drie jaar. Het leuke is dat je niet tegen elkaar, maar juist samen speelt om de raaf die het fruit uit de boomgaard wil stelen te slim af te zijn. Kinderen leren er bovendien door tellen en kleuren en vormen herkennen. Het spelletje duurt ongeveer vijftien minuutjes. Het spel bestaat in een duurderde bordversie (ongeveer 30 euro) een goedkopere kaartversie (circa 10 euro). Er is trouwens ook een app van Boomgaard (Orchard) zodat de kinderen het zelf op de tablet kunnen spelen.