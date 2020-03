De komende weken hebben kinderen eindeloos veel tijd. Hoe zorg je er als telewerkende ouder voor dat dat niet resulteert in eindeloos veel stress? Arbeidspsycholoog en VUB-professor Sarah De Gieter geeft tips.

Bied structuur vanaf het eerste uur

'"Volg thuis gewoon je kantoorritme". Dat is normaal de eerste tip die ik geef aan telewerkers. Natuurlijk ligt dat moeilijker als er kinderen bij betrokken zijn. Toch is structuur hier ook de sleutel tot succes. Zelf spreek ik vooraf met hen een dagindeling af. Veel kinderen hebben taken meegekregen van school. Probeer ervoor te zorgen dat ze dat huiswerk maken, idealiter elke dag op hetzelfde moment. Zo voorkom je dat je elke dag opnieuw tijd verliest met discussies. Vraag hen elkaar te helpen en jou een paar uur niet te storen. Spreek bijvoorbeeld af dat ze je enkel tijdens de middagpauze vragen mogen stellen. Na het huiswerk kan je ze een uurtje schermtijd geven om ze langer stil te houden. Zo heb je al een productieve voormiddag. Als je kinderen oud genoeg zijn is het zeker haalbaar om samen met hen een dag- of weekplanning op te stellen.'

Schakel andere ouders in

'Werken als je kinderen fysiek aanwezig zijn in dezelfde kamer is een uitdaging. Daarom raad ik ouders aan om elkaar af te lossen. Spreek bijvoorbeeld af met een bevriend koppel dat elke volwassenen een dag op de gezamenlijke kinderen past. Zo kan je al minstens drie van de vijf werkdagen ongestoord aan de slag. Probeer hier wel vaste duo's te vormen, anders is de kans op coronabesmetting te groot. Als je maar met z'n tweetjes bent om opvang te voorzien, is het nog steeds efficiënter om beurtelings op te passen.'

Werk als je kinderen slapen

'Wanneer de kinderen slapen, keert de rust in huis terug. Zelf sta ik extra vroeg op om een tweetal uurtjes te werken voor ik samen met de kinderen ontbijt. Op die manier houden we hun vertrouwde ritme van tijdens het schooljaar en kan ik toch werk verzetten. Avondmensen kunnen hetzelfde doen wanneer de kinderen onder de wol liggen.'

Laat de kinderen skypen met de grootouders

'Op dit moment is het geen goed idee om de kinderen af te zetten bij de grootouders. Skypen kan een goed alternatief zijn om te zorgen dat ze elkaar niet te helemaal hoeven te missen. Laat ze een half uur met elkaar babbelen, of laat ze samen via de computer een gezelschapsspelletje spelen. 'Ik zie wat jij niet ziet' kan perfect via Skype gespeeld worden. Dit kunnen de kinderen trouwens ook perfect doen met hun vriendjes of vriendinnetjes.'

Je kind mag gerust een uurtje langer tv-kijken

'Op gewone dagen proberen ouders de schermtijd om begrijpelijke redenen te beperken. Nu kan je daar gerust iets relaxter mee omspringen. Er zijn genoeg educatieve spelletjes op de markt om je kind verantwoord en stil bezig te houden. Je kan hen ook gerust uitleggen waarom ze plots wel twee uur met de iPad in de weer mogen zijn. Kinderen begrijpen dat speciale situaties om speciale maatregelen vragen.'

Laat je kinderen klussen

'Kinderen die al in de lagere school zitten kan je gerust inschakelen voor kleine klusjes in huis. Zo nemen ze je werk uit handen én zijn ze lekker bezig. Je kan ook met hen afspreken dat ze zelf drinken en fruit mogen nemen zonder dat eerst te vragen. Dat lukt natuurlijk alleen als ze oud genoeg zijn.'

Organiseer groepsuitdagingen

'Een scoutsgroep is een online jeugdbeweging gestart op Facebook. Op zondag lanceren zij tussen twee en vijf uur een aantal opdrachten, waarbij hun leden foto's posten van het eindresultaat. Dat zijn simpele dingen zoals 'Zoek de beste verstopplaats in huis'. Er zit ook een competitie-element aan verbonden. De ene keer spelen de scoutsgroepen tegen elkaar, de keer daarna nemen de provincies het tegen elkaar op. Kinderen die geen lid zijn van de jeugdbeweging, zouden soortgelijke uitdagingen kunnen opzetten binnen hun vriendengroep. Een toffe manier om ze bezig te houden en sociaal isolement te vermijden.'

