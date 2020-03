Alhoewel podcasts bij volwassenen enorm populair zijn, bestaan er nog niet veel voor kinderen. Met deze zes podcasts kan je kleinere en grotere kinderen eventjes zoet houden.

1. De Waanzinnige Podcast

In de Waanzinnige Podcast vertellen kinderen uit groep 4 over hun favoriete boek. Per aflevering, die telkens een minuut of zes duurt, vertelt één kind over één boekje dat hij of zij superleuk vindt. Kinderen en ouders kunnen zo ontdekken welke boeken door leeftijdgenoten graag gelezen worden.

2. Filosoofje

In de filosofische podcast Filosoofje voor kinderen praten per aflevering vier kinderen met elkaar over een voor hen belangrijk onderwerp of stelling zoals 'Je kunt je nooit vervelen', 'Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?' en 'Kun je echt bang zijn in je dromen?'

3. Leesbeesten & Luistervinken

In de gloednieuwe podcast Leesbeesten & Luistervinken praten kinderen met hun favoriete kinderboekenschrijver. In de eerste aflevering van is Paul van Loon, bekend van onder andere Dolfje Weerwolfje en De Griezelbus, aan de beurt.

4. Frankie

Frankie is bedoeld voor iets oudere kinderen, voor om precies te zijn. In de podcast vertellen pubers over problemen waar ze mee worstelen en over dingen die ze meemaken. In afleveringen van ongeveer twaalf minuten komen allerlei onderwerpen aan bod: 'Hoezo zit ik in dit lichaam?', 'De enige die de game niet speelde' en 'Wat gebeurt er met je leven als je moeder kanker heeft'.

5. Spookjessleutel en Luisteravonturen

Voor de allerkleinsten zijn er twee podcasts. In De Sprookjessleutel horen ze met geluid en muziek klassieke sprookjes zoals Repelsteentje, De Chinese Nachtegaal en Raponsje. De podcast Luisteravonturen biedt 'bekende en onbekende verhalen in een nieuw jasje, met een vleugje nostalgie.' Sprookjes waar de kinderen naar kunnen luisteren zijn onder andere 'De mormels' en 'De haas en de schildpad'.

6. Waarom? Daarom

Maarten en Dorothee van Q Music vroegen hulp aan Lieven Scheire bij het beantwoorden van die typische kindervragen waar ouders vaak geen pasklare reactie op hebben. In de podcast Waarom? Daarom krijg je antwoord op vragen als 'Waarom is gras groen?', 'Waarom kunnen papegaaien praten en andere vogels niet?' en 'Waarom hebben mensen verschillende kleuren?'

1. De Waanzinnige PodcastIn de Waanzinnige Podcast vertellen kinderen uit groep 4 over hun favoriete boek. Per aflevering, die telkens een minuut of zes duurt, vertelt één kind over één boekje dat hij of zij superleuk vindt. Kinderen en ouders kunnen zo ontdekken welke boeken door leeftijdgenoten graag gelezen worden.2. FilosoofjeIn de filosofische podcast Filosoofje voor kinderen praten per aflevering vier kinderen met elkaar over een voor hen belangrijk onderwerp of stelling zoals 'Je kunt je nooit vervelen', 'Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?' en 'Kun je echt bang zijn in je dromen?' 3. Leesbeesten & LuistervinkenIn de gloednieuwe podcast Leesbeesten & Luistervinken praten kinderen met hun favoriete kinderboekenschrijver. In de eerste aflevering van is Paul van Loon, bekend van onder andere Dolfje Weerwolfje en De Griezelbus, aan de beurt.4. FrankieFrankie is bedoeld voor iets oudere kinderen, voor om precies te zijn. In de podcast vertellen pubers over problemen waar ze mee worstelen en over dingen die ze meemaken. In afleveringen van ongeveer twaalf minuten komen allerlei onderwerpen aan bod: 'Hoezo zit ik in dit lichaam?', 'De enige die de game niet speelde' en 'Wat gebeurt er met je leven als je moeder kanker heeft'. 5. Spookjessleutel en LuisteravonturenVoor de allerkleinsten zijn er twee podcasts. In De Sprookjessleutel horen ze met geluid en muziek klassieke sprookjes zoals Repelsteentje, De Chinese Nachtegaal en Raponsje. De podcast Luisteravonturen biedt 'bekende en onbekende verhalen in een nieuw jasje, met een vleugje nostalgie.' Sprookjes waar de kinderen naar kunnen luisteren zijn onder andere 'De mormels' en 'De haas en de schildpad'. 6. Waarom? DaaromMaarten en Dorothee van Q Music vroegen hulp aan Lieven Scheire bij het beantwoorden van die typische kindervragen waar ouders vaak geen pasklare reactie op hebben. In de podcast Waarom? Daarom krijg je antwoord op vragen als 'Waarom is gras groen?', 'Waarom kunnen papegaaien praten en andere vogels niet?' en 'Waarom hebben mensen verschillende kleuren?'