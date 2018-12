Wetenschap op zoek naar ecologische oplossingen voor afgedankte kerstbomen

De tienduizenden naalden op een kerstboom composteren bijzonder traag in vergelijking met andere boombladeren. En als ze rotten, stoten de naalden grote hoeveelheden broeikasgassen uit. De naalden bestaan voor het grootste deel uit het complexe lignocellulose en zijn daardoor niet geschikt als biomassa of voor gebruik in industriële processen.

Reden genoeg voor Cynthia Kartey, bio-ingenieur aan de Universiteit van Sheffield, om in haar doctoraatsthesis op zoek te gaan naar processen die wel een bruikbaar product kunnen maken van de naalden.

Nuttige suikers

'Mijn onderzoek focuste zich op de afbraak van de complexe structuren in eenvoudige, waardevolle componenten voor de industrie zoals suikers en fenolen, die gebruikt kunnen worden in allerlei producten van schoonmaakmiddelen tot mondwater.'

Met behulp van hitte en goedkope en milieuvriendelijke solventen als glycerol slaagde ze erin om de naalden af te breken tot bio-olie en het vaste bijproduct biochar. De olie bestaat uit glucose, azijnzuur en fenol, stuk voor stuk bruikbaar in heel wat industrieën. Glucose wordt vaak gebruikt als zoetstof in voedsel, azijnzuur is bruikbaar in verf, lijm en zelfs azijn.

Het gebruik van biomassa zal een sleutelrol spelen in de toekomst van de wereldeconomie.

Het hele proces is duurzaam en levert vrijwel geen afval op. Ook het bijproduct biochar is immers nuttig in industriële chemische processen.

Dubbel voordeel

Als de technologie commerciële toepassingen vindt, kan dat twee keer voordeel opleveren. Niet alleen vormt het een nuttige toepassing voor de miljoenen kerstbomen die nu nog bij het afval terechtkomen, maar het vormt ook een alternatief voor de industriële producten die nu nog uit minder duurzame chemicaliën gewonnen worden.

'Het gebruik van biomassa - materialen afkomstig van planten om brandstof en chemicaliën te produceren - zal een sleutelrol spelen in de toekomst van de wereldeconomie', zegt James McGregor, bio-ingenieur en hoogleraar Chemie. 'Als we materialen kunnen gebruiken die anders bij het afval terechtkomen, dan levert dat nog meer voordelen op.' (IPS)