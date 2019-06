De gemiddelde Noord-Amerikaan krijgt elk jaar tienduizenden partikels plastic binnen. Dat blijkt uit een nieuwe Canadese studie. De gezondheidsimpact daarvan is nog onduidelijk.

Microplastics zijn alle stukjes plastic die kleiner zijn dan 5 millimeter. Vaak zijn ze met het blote oog niet zichtbaar. Ze zijn meestal afkomstig uit slijtage van grotere stukken plastic, zoals waterflessen, verpakking of synthetische stoffen in kledij.

Wetenschappers van de Universiteit van Victoria analyseerden 26 eerdere studies en combineerden die met eigen data over de hoeveelheid microplastics in vis, schaaldieren, suiker, zout, alcohol, water en lucht.

Door die gegevens te combineren met het gemiddeld dieet van de Amerikaan, konden de wetenschappers inschatten dat mensen gemiddeld 70.000 tot 121.000 partikels per jaar binnenkrijgen. Het precieze aantal hangt af van geslacht en leeftijd. Wie water uit plastic flessen drinkt, krijgt daar nog eens tot 90.000 deeltjes per jaar bij.

Afhankelijkheid

De partikels komen het lichaam binnen via voeding of drank, maar ook via de lucht die we inademen, zegt Kieran Cox, bioloog en hoofdauteur van de studie in het tijdschrift Environmental Science & Technology.

"De menselijke afhankelijkheid van plastic voor verpakkingen van vlees, fruit en groenten is een groeiend probleem", zegt Cox. "Ons onderzoek toont aan dat microplastics gevonden worden in de meeste - zo niet alle - producten die bedoeld zijn voor menselijke consumptie."

Tegelijk wijst Cox erop dat de studie een schatting is en er nog veel onderzoek nodig is. Met name het aantal microplastics in rundvlees, kip, zuivel en granen is nog grotendeels onbekend. Dat geldt ook voor de gevolgen van onze blootstelling aan plastic voor de gezondheid.