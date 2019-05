Er bestaan te veel veralgemeningen rond Japan en zijn cultuur, meende japanoloog Luk Van Haute. In een nieuw boek helpt de schrijver enkele Japanmythes de wereld uit.

In Japan heeft iedereen gekke hobby's.

Van Haute: "In programma's over Japan werkt men steevast met dezelfde aanpak. Er wordt gezocht naar de meest bizarre verhalen die ze kunnen vertellen. Leden van een club die samen mos bestuderen of mannen die opblaaspoppen verzamelen: hoeveel Japanners houden zich daar effectief mee bezig, denk je? Dat gaat over een uiterst klein deel van de bevolk...