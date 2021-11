Vijftig jaar geleden ontstond de eerste Belgische vrouwendag. Ter ere van die feesteditie, op 11 november, selecteerde Knack Weekend vijftig jonge Belgische vrouwen die, elk op hun terrein, belangrijk werk verrichten. Vandaag: vier vrouwen over de zin en onzin van de 'vrouwelijke touch'.

Loewi Monbaliu (25) is fitness-influencer en medeoprichter van het online sportplatform Livin' Toned. Op Instagram promoot ze krachttraining, mentale gezondheid en een anti-dieetcultuur. 'In de sportwereld bestaat de vrouwelijke touch zeker. In de fitness zie ik vaak mannen die een te groot ego hebben om hulp te vragen en daardoor oefeningen verkeerd uitvoeren. Vrouwen daarentegen voelen zich in een sportzaal minder zelfzeker, zeker als ze krachttraining willen doen. Ze denken sneller dat ze de enige beginner in de ruimte zijn, maar door die onzekerheid zijn ze vaak beter voorbereid dan mannen. Ze hebben thuis al wat research gedaan of een video bekeken. Ik wil daarop inspelen en zoveel mogelijk vrouwen begeleiden in hun zoektocht naar welke training hen zowel mentaal als fysiek sterker kan maken.'IG @loewwi en @livintoned25Charlotte Brys (35) is psycholoog, gerontoloog en psychotherapeut en werkt in de ouderensector. Ze is oprichter van Chartoloog, een psychologische dienst voor ouderen.'In mijn sector is het belangrijk om goed te kunnen luisteren en daarnaast zacht en empathisch te zijn. Hoe ouder iemand wordt, hoe meer veranderingen er voorkomen in die persoon zijn of haar leven. Als hulpverlener moet je ruimte creëren om die oudere te laten praten over zijn of haar emoties en gevoelens. Dat is volgens mij de vrouwelijke aanpak die zo belangrijk is in deze job.chartoloog.be IG: @chartoloogEvelien Swiers (32) is de beloftevolle chef van restaurant Jacqueline in Boechout.'Ik kook graag met de beste en meest duurzame ingrediënten die ik op een creatieve manier uitwerk, met verrassende smaakcombinaties, zonder al te veel kitsch. Maar een vrouwelijke aanpak zou ik dat niet noemen. Het heeft eerder met mijn persoonlijkheid te maken. Wel maak ik het graag gezellig in het restaurant dat ik samen met mijn vriend uitbaat. Of vrouwen meer talent hebben voor gezelligheid dan mannen weet ik niet, maar in mijn relatie klopt het wel. Mijn vriend Raf blinkt dan weer uit in gasten ontvangen.' @Restaurantjacqueline.be27Khadija Rejdy (31) is oprichtster van UPOP, een start-up die bedrijven klaarstoomt voor de toekomst door met hen een diverse, inclusieve werkplek te creëren waar werknemers zichzelf kunnen zijn. Daarnaast is ze ook public speaker.'Meer dan een vrouwelijke aanpak geloof ik in een menselijke aanpak. Waar open en eerlijk communiceren centraal staat, iedereen zichzelf kan zijn en persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt. Vaardigheden als empathie en menselijk leiderschap zijn belangrijke eigenschappen voor de bedrijven van morgen.'khadijarejdy.com, upop.be IG: @upop.be