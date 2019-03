Vier tips om het onzichtbaar werk in huis netjes te verdelen

Hold your horses

Denk in het begin van elke relatie - of dat nu met je partner, kinderen, collega's of schoonouders is - goed na over welke ongeschreven regels je installeert, tipt relatietherapeut Rika Ponnet. 'Eerst is dat leuk, die zorg opnemen. Lekker koken voor de ander, de boodschappen doen, de pasgeboren baby in bad stoppen. Maar doe dat te vaak en je installeert een patroon wat je moeilijk kan doorbreken', klinkt het.

Geef twee contactadressen op

'Ik krijg de WhatsApp'jes van de juf, wanneer Titus ziek op school zit. Dus ben ik het ook die hem vervolgens gaat ophalen', zegt Lieselot. Hetzelfde probleem met schoolverplichtingen, uitnodigingen en data allerlei die in één mailbox toekomen. 'Je kan bij ons perfect twéé e-mailadressen opgeven. Doe dat', zegt Nele Wouters, woordvoerder van Kind en Gezin. 'Dan krijgen jullie allebei een reminder voor de afspraak van het kind. We organiseren trouwens ook avondzittingen, zodat fulltime werkende moeders én vaders gemakkelijker kunnen langskomen.'

Spring niet meteen in

'Laat de andere ook toe om te helpen, om het zelf te proberen. Veer niet meteen op om het werk uit handen te nemen', zegt Miet Timmers, onderzoeker in de Gezinswetenschappen. Kan hij de vaatdoeken nooit vinden, terwijl jij perfect weet waar de sleutel van het fietsslot van het achterwiel van zijn gele koersfiets ligt? Laat het hem zelf uitzoeken.

Maak een planning

Het is een goed idee om alle taakjes uit je hoofd te halen en zichtbaar te maken, door ze neer te schrijven, zegt psycholoog Annick Van den Nest. 'Alleen: doe dat niet in lijstjesvorm. Lijstjes worden snel eindeloze projecten. Heb je net twee taken geschrapt, komen er alweer twee nieuwe bij. Slimmer is het om samen een planning te maken. Vandaag dit, morgen dat, volgende week nog wat anders. Dat zorgt voor een duidelijke verdeling van de belasting.'