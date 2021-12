Deze zes hashtags gingen viraal in 2021.

#BerniesMittens

Naast Amanda Gorman met haar krachtige gedicht gaat er nog iemand viraal na de presidentiële inauguratie. Een beeld van de Amerikaanse senator Bernie Sanders met opvallende gebreide wanten wordt naarstig gefotoshopt op het wereldwijde web. De lagereschoollerares die de wanten heeft gemaakt, kan de vraag zelfs niet meer bijhouden door het succes van de vele memes die online circuleren. Onze favoriete #BerniesMittens? Sanders als vlieg op het hoofd van Mike Pence, als astronaut op de maan of wanneer hij aansluit bij Jezus en zijn apostelen voor het laatste avondmaal.

#Streepinhetzand

In een open brief met de hashtag #streepinhetzand nemen Vlaamse actrices en acteurs het op voor de vrouwen die naar voren treden in de zaak Bart De Pauw. Lunia Gigase (@studio.lunia), die in de filmsector werkt als setdresser en illustrator is in bijberoep, maakte er een illustratie bij. 'Ik wilde daarmee mijn steentje bijdragen', zegt ze. 'De betrokken collega's kregen kwetsende reacties te verwerken, dat ze aandachtshoeren en golddiggers zouden zijn, terwijl mensen die aan de alarmbel durven te trekken net alle steun verdienen.'

#Maaimeiniet

Na een oproep van Knack om de hele maand mei het gras niet te maaien, zie je overal in Vlaanderen tuinen, plantsoenen en parken verwilderen. Bedoeling is om bloemen en beestjes meer ruimte te geven, en de actie is een groot succes, met niet alleen de kleine tuinier maar ook bedrijven en stedelijke groendiensten die een maand niets doen.

#Savethecurryworst

Onze oosterburen verslikken zich wanneer het Volkswagen-hoofdkantoor in Wolfsburg de über-Duitse curryworst afvoert. Ook een reddingsactie op initiatief van oud-bondskanselier Gerhard Schröder mag niet baten: voortaan wordt er in de kantine vegetarisch en vegan gegeten.

#blablabla

Dat wat ze op COP26 in Glasgow deden in plaats van een degelijk klimaatplan uit te werken, vinden klimaatactivisten zoals Greta Thunberg.

#FreeBritney

Met deze hashtag, die het hele jaar blijft opduiken, eisen mensen de vrijheid van popster Britney Spears. Haar vader Jamie Spears heeft sinds 2008 de volledige zeggenschap over het leven van zijn dochter, nadat Britney is bezweken onder de druk van paparazzi en het verlies van de voogdij over haar zoontjes. Voor activisten toont de overdreven lange bewindvoering aan hoe slecht mentale problemen worden aangepakt. Op 12 november beëindigt een rechter de constructie. Britney is, eindelijk,free.

