Uitgetest: Jumpfit, de fitnesshype die in 2019 Vlaanderen zou moeten veroveren

Ik word gelokt met de belofte dat jumpfit in 2019 zal uitgroeien tot de nieuwe crossfit. Die laatste sport wil ik al een eeuwigheid proberen, maar op de een of andere manier klinkt een uurtje trampolinespringen net iets minder intimiderend dan zestig minuten gewichtheffen. Vol goede moed trek ik dus mijn antislipsokken aan en lever me over aan het enthousiasme van de jumpfit-instructeur Laurens Lemmens.

Effectiever dan joggen

'Een uur trampolinespringen is 68% effectiever dan een uur joggen', klinkt het veelbelovend. Door de weerstand van de trampolines moeten je spieren een pak harder werken dan tijdens een gewone jogsessie. En bovendien wordt al dat gespring ook gecombineerd met krachtoefeningen. Twee vliegen in één klap, als dat niet motiverend is. Ik spring van puur enthousiasme vijf centimeter hoger.

Verwar jumpfit vooral niet met het al even populaire Ubound, eveneens een cardiosport op trampolines. Terwijl Ubound zich afspeelt op van die kleine trampolines waar je als kleuter geheid een trauma aan overhield, spring je tijdens jumpfit op reuzetrampolines die in grote vakken verdeeld zijn. Daardoor vlieg je onrustwekkend hoog de lucht in. Dat geldt overigens ook voor mijn adrenalinelevel. Mijn lichaam schrikt zich duidelijk een hoedje van deze onverwachte lichaamsbeweging.

Verkrampte Pokémon

Na vijf minuten opwarming slaag ik er eindelijk in om me over te geven aan de zachte vering van de trampolines, zonder als een verkrampte Pokémon alle kanten uit te schieten. Ik krijg er zowaar plezier in. Het springen vergt net genoeg concentratie om de dagdagelijkse beslommeringen te vergeten, maar is niet nodeloos ingewikkeld. Ook sportievelingen met een beperkte oog-handcoördinatie kunnen zich hier thuis voelen.

De springsessie wordt gevolgd door een reeks krachtoefeningen. Er staan quats, sprintjes en crunches op het menu. Opnieuw erg laagdrempelig, maar intensief genoeg om die felbegeerde 'burn' te kunnen voelen. Eindigen doen we met een wedstrijdje planken. Dit is het enige moment waarop ik lichtjes last krijg van een minderwaarheidscomplex. Mijn mede-jumpfitters zijn duidelijk gezegend met stalen buikspieren, terwijl die van mij na de reeks crunches eerder aanvoelen als spaghetti.

Gelukkig verlost Laurens ons niet veel later uit ons lijden: de les zit erop. Ik ben clichégewijs moe maar voldaan. Een uur lang heb ik alle stress uit mijn lijf gesprongen, en ook achteraf ben ik te vermoeid om nog veel na te denken. En dat is exact wat ik met een sport hoop te bereiken. Wie verwacht dat zijn lichaam op miraculeuze wijze zal transformeren na een uurtje springen, komt echter van een kale reis terug. Deze sport richt zich vooral op calorieverbranding en minder op spierontwikkeling. Voor dat laatste moet je alsnog naar de crossfit.

Een uurtje jumpfit kost 13 euro, voor een tienbeurtenkaart betaal je 100 euro. Wij volgden de jumpfit-sessie bij Jumpsquare in Hasselt. Over een paar maanden kan je ook in Leuven, Brugge, Luik, Charleroi en Grimbergen terecht voor een sessie jumpfit.