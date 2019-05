Tussen de lakens bij Annelies en Seppe: 'Ik droom ervan om permanent in onze woonwagen te leven'

Als er één plaats is waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Annelies (44) en Seppe (30) werken voor Circus Ronaldo en zijn binnenkort weer de hele zomer samen op tour in hun woonwagen van 10 m².

© Tom Lagast