trending: dit was 2018 in hashtags

#ELKLIJFEENSCHOONLIJF

Onder dit motto posten honderden vrouwen en mannen een foto van zichzelf op sociale media. In tijden waarin elk beeld uitvoerig gefotoshopt wordt, is het belangrijk om complexloos naar je eigen lijf te kunnen kijken, klinkt het. "Dik, dun, klein, groot. Who cares?"





#RECLAME

Paniek in influencersland: de FOD Economie stelt richtlijnen op voor influencers die merken of producten promoten op sociale media. Voortaan moeten ze door middel van een hashtag aangeven welke Facebook- of Instagramposts gesponsord zijn. Het overtreden van de nieuwe regel kan boetes opleveren tot 400.000 euro. Een dag later worden de richtlijnen al herroepen. De overheid belooft eerst in gesprek te gaan met de influencers.





#YIDIDN'TREPORT

De tumultueuze benoeming van Brett Kavanaugh, de nieuwe rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, ondanks beschuldigingen van wangedrag door onder anderen professor Christine Blasey Ford, deed heel wat stof opwaaien. Toen president Trump Blasey Ford verweet dat ze wel heel lang had gewacht met haar aanklacht, deelden tal van vrouwen op sociale media waarom zij lang gewacht of zelfs gezwegen hebben.





#IKWEIGER

Vingerafdrukken op onze identiteitskaart, een wetsvoorstel van minister Jambon dat deze maand werd goedgekeurd, daarover grommelt niet alleen de Gegevenbeschermingsautoriteit (die we kennen onder de naam Privacycommissie), ook veel twitteraars protesteren.





#FOBO

Fear of Better Options. Keuzestress, quoi.





#KLEINGELUKSKE

De hashtag doet al maanden de ronde op Twitter, om te omschrijven hoe fijn het is als er een parkeerplaats net voor je deur is, de draden van je koptelefoon voor één keer niet in de knoop zitten of je favoriete film net op tv is als je avondje uit in het water valt. Actrice Lynn Van Royen maakte een boekje vol van die kleine gelukjes.