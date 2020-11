Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: ontsnap aan de dagelijkse sleur en stress met een goed boek.

Sommige mensen hebben meer tijd tijdens de coronacrisis en kunnen dus ongestoord in de zetel ploffen met een goed boek. Maar ook zij die het nog steeds erg druk hebben, zijn gebaat bij meer lezen. Het is immers ontspannend, goed voor ons brein en maakt aangenamere mensen van ons. 's Avonds een gaatje over? Verkies dan af en toe een boek boven de televisie.

'Het maakt niet uit wat je leest,' stelde neuropsycholoog David Lewis in 2009 in zijn studie voor het Mindlab van Sussex Universiteit. 'Door jezelf te verliezen in een boek dat je aandacht opslorpt ontsnap je aan de zorgen en stress van de wereld van elke dag.'

Zijn onderzoek concludeerde dat elke dag amper zes minuten een boek lezen je stressniveau met 60% omlaag kan halen. 'Het vertraagt je hartslag, ontspant je spieren, en verandert je gemoedstoestand. Het werkt ontspannender dan muziek, een kop thee, een wandeling of gamen.' En ja, een goed verhaal doet je brein knetteren, omdat je tonnen nieuwe informatie krijgt en je geheugen aan de slag moet.

Leesbevorderaar en boekendokter Silvie Moors gelooft ook in de talloze voordelen van lezen: 'Het is niet alleen fijn om door een succesvol verhalenverteller meegenomen te worden, maar je hebt het ook nodig om pakweg geschiedenis en wiskunde te begrijpen. Verhalen zijn essentieel voor onze soort, daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk is lezen altijd een beetje escapisme, ontsnappen aan het hier en nu. Maar het is veel meer dan dat. Ik geloof in de kracht van literatuur, het kan heel wat teweeg brengen, zeker als je voor kwaliteit kiest.'

Nog niet overtuigd? De Britse filosoof Alain de Botton stelt dat lezen een soort therapie is, die er voor zorgt dat we een wijzer, beter en mentaal gezonder leven gaan leiden. En wel omdat boeken vier belangrijke functies hebben. Ze besparen ons tijd, leren ons dat er niets mis is met falen, maken ons aangenamer mensen en verminderen onze eenzaamheid.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

