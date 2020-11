Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: geniet van frisse lucht en daglicht tijdens je pauzes.

Licht en lucht zijn goed voor ons. Dat weet iedereen, maar toch blijven we vaak binnen achter onze computer zitten of onder een dekentje Netflixen. Iedere dag natuurlijk daglicht op ons laten schijnen kan nochtans helpen om onze gezondheid en ons gemoed te boosten.

In het artikel 'Symbolisch en biologisch: waarom is licht zo belangrijk in ons leven?' schrijft journalist Nathalie Le Blanc er het volgende over: 'Licht is leven, letterlijk, want zonder zonlicht groeit er geen boom of bloem. (...) We kwijnen niet in dezelfde mate weg als we zoals planten geen zon krijgen, maar goed voor onze gezondheid is het niet, schrijft architect en psycholoog Karl Ryberg in zijn boek "Licht". (...) In ontwikkelde landen brengen we tegenwoordig 90 procent van ons leven binnenshuis door,' stelt hij. 'Met ernstige gevolgen voor de aanmaak van vitamine D, dat ervoor zorgt dat we calcium en fosfaat opnemen uit onze voeding.'

Die vitamine D wordt in onze huid aangemaakt onder invloed van UVB-stralen, die afkomstig zijn van de zon. Buitenkomen en rondwandelen in het daglicht is dus echt belangrijk. Liefst minstens een kwartier tot een half uur per dag, zeker in een land als het onze. Daarnaast lijkt zonlicht ook onze bloeddruk te verlagen, stelt Ryberg. En ook voor ons slaap- en dagritme hebben we nood aan natuurlijk daglicht.

Serotonine

Ryberg schrijft ook dat licht essentieel is voor ons psychisch welzijn. Het tekort aan licht tijdens de donkere maanden kan immers een impact hebben op het deel van het brein dat serotonine aanmaakt. Recent onderzoek aan Brown University toont aan dat er waarschijnlijk een connectie is tussen licht-ontvangende cellen in onze ogen en de delen van ons brein die onze stemming bepalen. Maar helemaal zeker is men nog niet van die verklaring.

Niet alle wetenschappers zijn overtuigd van de grote kracht van de zon. Zo vonden onderzoekers in Noorwegen en Groot-Brittannië geen correlatie tussen zonlicht en depressieve gevoelens en concludeerden psychologen van Oregon State University dat we het probleem overschatten. Ze vinden lichttherapie dan ook niet per se nuttig, tenzij de patiënt tijdens de sessie goed kan uitrusten.

Persoonlijke aanpak

'Het klopt dat niet iedereen die aan SAD (seasonal affective disorder) lijdt hulp zal hebben van lichttherapie', geeft Ryberg toe. 'Anderen hebben baat bij cognitieve gedragstherapie. Praat daarom altijd met je huisarts over hoe je je voelt, en wat goed is voor jou. Toch ben ik ervan overtuigd dat licht van goede kwaliteit in ons dagelijks leven veel belangrijker is dan we misschien denken. (...) Het is goed voor je gezondheid, maar je zult je er vooral ook veel beter door gaan voelen.'

Onderzoek van Brigham-Young Universiteit (BYU) gaf aan dat zonlicht niet alleen een positieve impact heeft op SAD-patiënten, maar op iedereen. Professor en psycholoog Mark Beecher zag in de resultaten dat zonlicht veel meer dan regen, temperatuur of luchtvervuiling onze mentale gezondheid bepaalt.

Ga dus zeker iedere dag de deur ook. Ook al lijkt het weer grauw: de zon is er altijd. Ga tijdens de winter best tussen elf en vijftien uur wandelen, dan heb je het meest kans om zonnestralen op te pikken.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

