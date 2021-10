In tegenstelling tot wijdverbreide stereotypen gaan de emoties bij vrouwen niet sterker op en neer dan bij mannen, zeggen onderzoekers. Het verschil zit 'm in hoe de emoties gezien worden.

Gevoelens zoals enthousiasme, nervositeit of kracht worden bij de twee geslachten vaak verschillend geïnterpreteerd. Toch lijken er geen aanwijzingen te zijn dat de hormoonhuishouding bepaalt in hoeverre onze emoties fluctueren, hebben onderzoekers aan de Universiteit van Michigan ontdekt. Over deze vooroordelen en de gevolgen daarvan, gaat hun studie die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Gepassioneerd versus irrationeel

Het grote verschil zit in de betekenis die mannen en vrouwen geven aan wat 'emotioneel' is. Zo schrijven de onderzoekers dat een man wiens emoties op en neer gaan tijdens bijvoorbeeld een sportevenement, als 'gepassioneerd' wordt omschreven. Aan de andere kant wordt een vrouw bij wie de emoties omslaan als gevolg van een externe gebeurtenis als 'irrationeel' gezien, vertelt hoofdauteur Adriene Beltz.

Beltz, universitair docent psychologie aan de Universiteit van Michigan, en haar collega's volgden 142 mannen en vrouwen 75 dagen lang om hun dagelijkse emoties te begrijpen, zowel de positieve als de negatieve. De vrouwen werden in vier groepen verdeeld: vrouwen met een natuurlijke cyclus en drie groepen vrouwen die verschillende vormen van orale anticonceptie gebruikten (die hormoonfluctuaties zogezegd 'stabiliseren').

De onderzoekers ontdekten op verschillende manieren schommelingen in emoties en vergeleken de geslachten. Ze vonden weinig tot geen verschillen tussen de mannen en de verschillende groepen vrouwen, wat suggereert dat de emoties van mannen in dezelfde mate fluctueren als die van vrouwen (alhoewel de reden daarvoor kan verschillen). De uitkomsten bewezen eerder de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen - en ook tussen vrouwen met een natuurlijke cyclus en gebruikers van orale anticonceptie - dan de verschillen.

Meer dan hormonen

"We hebben ook geen relevante verschillen gevonden tussen de groepen vrouwen, wat duidelijk maakt dat emotionele hoogte- en dieptepunten te wijten zijn aan allerlei verschillende invloeden, en niet alleen aan hormonen", aldus Beltz. De bevindingen hebben implicaties die verder gaan dan het dagelijks leven van mensen, zeggen de onderzoekers. Vrouwen zijn historisch gezien bijvoorbeeld uitgesloten van deelname aan tal van onderzoeken, deels vanwege de veronderstelling dat fluctuaties in de vrouwelijke geslachtshormonen leiden tot variatie die niet gecontroleerd kan worden. En hoewel deze veronderstelling al langer wordt bestreden, waren er nog te weinig empirische gegevens om het tegendeel te bewijzen.

"Onze studie levert psychologische gegevens om aan te tonen dat de rechtvaardigingen voor het uitsluiten van vrouwen (omdat fluctuerende geslachtshormonen, en dus emoties, experimenten in de war zouden sturen) al die tijd misleidend waren", zegt Beltz.

