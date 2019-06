Strijd mee tegen plastic tijdens deze festiviteiten in Antwerpen

Een vijfdaags familiefestival rond plastic in de Schelde en een namiddag circulair denken tijdens 'Let's Talk Dirty': in Antwerpen leren we bij over plasticvervuiling en wat we er samen aan kunnen doen.

Het vijfdaags festival 'Zeebonken en Strandjutters' focust op plastic in de Schelde en vindt plaats van woensdag 5 tot zondag 9 juni. Het is een initiatief van BIVAK, Oogst, de Gezusters Hirngespinst en STORMKOP. Er staan allerhande activiteiten op het programma, waarbij telkens wordt nagedacht over hoe we de samenleving mens- en milieuvriendelijker kunnen maken. Tijdens het festival worden er letterlijk en figuurlijk bruggen gebouwd naar een beter klimaat, samen met ontdekkingsreiziger Fons Oerlemans, klimaatexperts van Zero Plastic Rivers en potentiële vervuilers uit de Antwerpse haven. Je kunt ook aanschuiven bij een debat of een documentaire-avond. Of ga aan boord van de Tenace, een schip met een hoek af waar je kan deelnemen aan verschillende experimenten en interventies. De vijfdaagse wordt afgesloten met een Weef Reef, waarbij deelnemers vierentwintig uur non-stop weven voor een schonere Scheldeoever. Daar horen aangepaste drankjes en muziek bij. Op zondag 9 juni kan je ook terecht op het Circulair Zuid voor een portie plastic-protest. Tijdens 'Let's Talk Dirty', een plasticvrij festival, serveert men muziek, cocktails, hapjes en workshops. Wat je er absoluut niet vindt? Plastic bekers en borden. Laat je tijdens het festival op het Circulair Zuid inspireren door enkele anti-plasticstrijders. Sebastiaan van het eco-zonnebrillenmerk w.r.yuma slaat aan het 3D-printen met plasticafval uit de Schelde en Annelies van 'Lapland' naait ter plekke groenten- en fruitzakjes met stoffen uit de Kringwinkel. Meer info Zeebonken en Strandjutters (5-9 juni) Debat over plastic in de Schelde (vrijdag 7 juni) Let's Talk Dirty (zondag 9 juni)