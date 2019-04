'Saai is het ergste wat een komiek, en veruit elk mens, kan overkomen'

'Ik heb de Dikke en de Dunne stiekem altijd saai gevonden', biecht Jean-Paul Mulders op in zijn column.

Ik bevind mij in het vernieuwde AfricaMuseum, waar de toiletten neutraal van geslacht zijn. Ik sta in zo'n toilet met een half dozijn vrouwen die verstoord naar mij kijken. Ik trek mijn wenkbrauwen op en draai mijn handpalmen naar boven, als teken dat ik niet van plan ben om onverhoeds mijn regenjas te openen. 'Deze toiletten zijn genderneutraal hè', hoor ik mijzelf zeggen. Dat woord klinkt dwaas als je het hardop uitspreekt. Opeens is het van levensbelang dat de geslachten elkaar kunnen horen sissen en klateren. Ik herinner me niet dat voor die prangende kwestie de stem van het volk gevraagd is. De vrouwen hebben gelukkig besloten mij in hun midde...