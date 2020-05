De coworking en event space Fosbury & Sons nodigt Esther Perel uit voor een online lezing over hoe je de relationele intelligentie van je team kunt versterken tijdens het coronatijdperk.

De van oorsprong Belgische psychotherapeute Esther Perel leidt een therapiepraktijk in New York en is organisatorisch adviseur voor Fortune 500 bedrijven over de hele wereld. Haar populaire TED-talks werden meer dan dertig miljoen keer bekeken en van haar bestsellers 'Mating in Captivity: Het ontsluiten van Erotische Intelligentie' en 'The State of Affairs: Het heroverwegen van ontrouw' heb je misschien ook al gehoord. Daarnaast is ze ook de producer en host van podcasts over liefdesrelaties en over professionele relaties.

Aangezien de evenementen bij Fosbury & Sons de voorbije maanden niet in levende lijve konden doorgaan, zorgden ze voor online alternatieven. Op 27 mei host het team van Fosbruy & Sons Esther Perel voor een online talk over hoe je binnen een bedrijf of een team de Relationele Intelligentie kan versterken tijdens het coronatijdperk. Onzekere tijden brengen immers meer druk en onzekerheid met zich mee. We grijpen al snel naar manieren om hiermee om te gaan die we al kennen, maar die zijn niet altijd even geschikt voor dit specifieke tijdperk. Voor onze veerkracht en het herstel is het belangrijk om verbonden te blijven en onze verschillen te managen. Hoe we dat doen? Daar gaat Perel dieper op in tijdens de online talk.

Praktisch Let's Talk with Esther Perel: Bolstering Relational Intelligence Within Your Company and Team During the Age of Coronavirus Woensdag 27 mei om 19u30 tot 20u30. Registreer jezelf via Eventbrite en ontvang de inloggegevens van Zoom. Standard: 22 euro Fosbury & Sons leden krijgen een discount code waardoor ze 18 euro betalen.

