In de nieuwe podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend deze zomer op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend levensverhaal. Deze week: Hélène Moszkiewiez, die als jonge joodse vrouw op het Gestapokantoor in Brussel infiltreerde.

Voor deze aflevering van Baanbreeksters trekken we naar het bezette Brussel van de jaren veertig. De Shoa, de systematische uitroeiing van de Joden door nazi-Duitsland, zal rond de zes miljoen slachtoffers maken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is in die context dat het verhaal van Hélène Moszkiewiez zich afspeelt.

De joodse Hélène wordt geboren op 24 december 1920 in het Duitse Nuremberg. Samen met haar vader Tobias, moeder Regina en zus Amalia emigreert ze eind jaren twintig naar België. Wanneer in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en de nazi's België binnenvallen is Hélène een jonge vrouw van twintig. Gewapend met haar roekeloze impulsiviteit, rechtvaardigheidsgevoel, goede kennis van het Duits en jeugdige looks belandt ze als infiltrant voor het verzet op het hoofdkwartier van de Gestapo op de Brusselse Louisalaan. Hélène versiert er een postje als deeltijdse secretaresse. Dankzij haar dappere spionagewerk en bevrijdingsacties kunnen heel wat mensen gered worden van de nazi's.

Dorien Styvenn archivaris bij de Kazerne Dossin, helpt ons in deze aflevering met de reconstructie van de familiegeschiedenis van Hélène en haar gezin. De zoon van Hélène, William 'Bill' Celmaster, en Benjamin Beeckmans, de zoon van Hélène's nicht Aviva, schijnen hun licht op de bijzondere persoonlijkheid van deze verzetsheldin.

We willen graag historicus Jan Maes, Dorien Styven, archivaris voor Kazerne Dossin, en doctoraatstudente Michèle Corthals bedanken voor de hulp en de historische kadering. Ook de familie van Hélène bedanken we voor de waardevolle gesprekken.

