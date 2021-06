Het Antwerpse schepencollege heeft vrijdag de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de tweede en derde fase van het geplande park op de Gedempte Zuiderdokken. De werken voor de aanleg van de eerste fase zijn momenteel aan de gang. In de zomer van 2024 zou alles klaar moeten zijn.

De heraanleg van de Zuiderdokken moet de kale vlakte van weleer omtoveren tot een soort Antwerps "Central Park". Ondergronds komen twee parkings die het verlies van de bovengrondse parkeerplaatsen moeten opvangen. Eén daarvan is, na een lange gedwongen pauze door een juridisch conflict met omwonenden, intussen klaar. Op het dak daarvan wordt momenteel al aan het eerste deel van het park gewerkt.

"Ik ben verheugd om aan te kondigen dat na de werken aan de wegenis en de riolering, die binnenkort afgerond zijn, ook de heraanleg van het park zelf kan beginnen", zegt schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA).

"Daarnaast leverde het college vanochtend de omgevingsvergunning af voor het tweede gedeelte ten noorden van de Waterpoort. Daarin zitten ook onder meer de aanleg van de hangars aan de Scheldestraat en de Watercirkel vervat." De stad investeert volgens De Ridder ruim 23 miljoen euro in de heraanleg. Europa legt nog eens 2 miljoen euro bij.

Als alles volgens plan verloopt is het eerste deel van het park klaar tegen de lente van 2022. Het volledige park is klaar tegen de zomer van 2024. (Belga)

