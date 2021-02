Ouders die voldoende ruimte laten voor autonomie voor hun kinderen bevorderen zo hun eigen welzijn én dat van hun kroost, stelt nieuw Duits onderzoek. Dat welzijnsgevoel is meer dan welkom in tijden van een pandemie.

Het ouderschap vergt vandaag nog meer van vaders en moeders dan anders. Kinderen en jongeren die deels of volledig van thuis uit hun lessen volgen en nadien ook beziggehouden moeten worden, grootouders die wordt afgeraden om in te springen voor opvang, ouders die soms 24 op 24 samen in huis vertoeven, en dat al bijna een jaar lang: het weegt op het gevoel van welzijn voor heel veel mensen.

Meer autonomie voor de kinderen

Volgens nieuw onderzoek kan dat welzijn voor zowel kinderen als hun ouders verbeteren als ouders hun kinderen iets meer vrijheid en autonomie gunnen dan ze anders gewoon zijn.

Toegepast op de pandemie betekent het stimuleren van autonomie bij je kind bijvoorbeeld dat je het de verantwoordelijkheid geeft om zelf de kwaliteit van z'n schoolwerk en online lessen in het oog te houden, net zoals het dat zou doen mochten de lessen pre-corona-gewijs in de klas of in de aula doorgaan.

Groter geluksgevoel

'We hebben onderzocht in welke mate ouders en hun kinderen hun welzijnsgevoel kunnen verhogen afhankelijk van het zelfbeschikkingsrecht dat volwassenen aan kinderen toekennen', zegt Andreas Neubauer van het Leibniz Institute for Research and Information in Education, een van de auteurs van de studie. 'We ontdekten dat ouderschap dat autonomie ondersteunt, positief werd geassocieerd met zowel een groter geluksgevoel voor kinderen als een hoger gevoel van vervulling bij de ouders'.

Ouderschap dat meer ruimte laat voor autonomie van de kinderen geeft, levert een betere sfeer in huis en familiecohesie op

'Deze opvoedingsstrategie vraagt zorg en energie om vol te houden, maar we zagen dat het uiteindelijk tot een soort van oplaadeffect voor ouders kan leiden', zegt Neubauer.

Niet-oordelend communiceren

Opvoeding die de autonomie van kinderen steunt, houdt in dat het kind zelfstandig beslissingen mag nemen en mag handelen binnen veilige en redelijke grenzen.

Ouders die deze opvoedingstechniek hanteren, communiceren op een niet-oordelende manier met hun kind. Dat voelt zich dan gestimuleerd om eigen strategieën en oplossingen te verkennen zonder bang te moeten zijn voor represailles.

Het kind krijgt zo de kans om zijn acties en de gevolgen ervan eigen te maken. 'Door ouderlijk micromanagement achterwege te laten en het kind meer autonomie te geven, wordt het gevoel van competentie bij kinderen bevorderd', stellen de onderzoekers.

Familiecohesie

In het onderzoek kregen bijna duizend ouders vragenlijsten over de dagelijkse gang van zaken. Ze moesten gedurende drie weken, in maart en april van vorig jaar, voor verschillende situaties aangeven of ze hun kind daarin meer of minder vrij hadden gelaten. Tegelijk gaven ze scores voor hun eigen gevoel van welzijn en dat van hun kinderen.

Ouderschap dat meer ruimte laat voor autonomie van de kinderen gaf volgens de resultaten betere scores op vlak van sfeer in huis en familiecohesie. Ouders bleken vitaler en minder onderhevig aan stress. 'De resultaten voor autonomie-ondersteunend ouderschap zijn over de hele lijn positief', zegt Florian Schmiedek die ook meewerkte aan de studie. 'In een uitdagende tijd als de coronacrisis is autonomie-ondersteunend opvoeden een winsituatie voor het hele gezin.'

The studie is verschenen in het vakblad Child Development.

