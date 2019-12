Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé breidt het ouderschapsverlof voor zijn werknemers uit. De 'belangrijkste verzorger' ('primary caretaker') kan rekenen op minstens achttien weken betaald ouderschapsverlof, waar er dat tot nu toe veertien waren. De andere ouder ('secundary caretaker') krijgt minstens vier weken. Tot nu toe was er voor deze laatste categorie ouders geen regeling.

De nieuwe regels zijn genderneutraal, zegt Nestlé woensdag. Ze gelden ook voor gezinnen die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen. Nestlé zal de nieuwe regeling vanaf 2020 invoeren. Tegen 2022 zouden ze voor alle werknemers wereldwijd moeten gelden. Dat zijn er meer dan 300.000.

Nestlé is ook in België actief, met volgens de website meer dan 800 werknemers. Er is een zetel in Anderlecht en een productievestiging van mineraalwater (Valvert) in Etalle, in de provincie Luxemburg.

Niet alleen

Onlangs stelde ook het IT-concern Hewlett Packard Enterprise zijn werknemers een volledig betaald ouderschapsverlof van zes maanden voor. Dergelijke voorstellen kaderen in de krapte op de arbeidsmarkt en de strijd om goede werknemers aan te trekken en in het bedrijf te houden.